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    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Revisa el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Chile: qué regiones tendrán lluvia, cómo estará Santiago y qué esperar durante el Día del Patrimonio.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo Tendencias / La Tercera

    Las nubes serán, sin duda, las protagonistas del pronóstico de este fin de semana en gran parte de Chile. De norte a sur, el cielo estará cubierto o parcialmente cubierto en la mayoría de los sectores, por lo que se esperan días muy otoñales para este cierre de semana.

    Y como coincidirá con el Día del Patrimonio —que se celebra este sábado 30 y domingo 31 de mayo—, el llamado es a abrigarse, pero por capas. Y es que el tiempo, como siempre, puede dar algunas sorpresas.

    Además de un ambiente fresco, al menos tres regiones del país registrarán precipitaciones durante los próximos días, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Sin embargo, la macro zona central, que incluye a la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble, no será afectada por la lluvia. En cambio, serán regiones del sur del país y posiblemente una del centro-norte que podrían registrar algo de precipitación.

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Pronóstico: qué regiones tendrán lluvia este fin de semana en Chile

    Las tres regiones que registrarán lluvia desde este viernes 29 al domingo 31 son: Magallanes, Aysén y Los Lagos.

    Partiendo por Magallanes, el pronóstico de la DMC muestra que este viernes, sectores como Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir despertarán con neblina y llovizna que podría extenderse hasta la noche, según el sector. Mientras tanto, Puerto Williams tendrá chubascos débiles por la mañana.

    El sábado, Puerto Natales tendrá lluvia débil con neblina desde la mañana hasta la tarde, mientras que Punta Arenas tendrá llovizna durante toda la jornada.

    Por su parte, el viernes en Aysén comenzará con chubascos débiles para sectores como Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique, Balmaceda y Caleta Tortel. En gran parte, debiese ceder durante el día.

    Sin embargo, Caleta Tortel tendrá lluvia débil continua desde el viernes hasta el sábado. Villa O’Higgins registrará precipitación entre la mañana y la tarde del mismo sábado.

    La Región de Los Lagos se despertará con chubascos este viernes en Cochamó, Ancud, Futaleufú y Chaitén, que podrían extenderse hasta el mediodía. Sin embargo, el resto del fin de semana no debiese precipitar, pero sí podrían tener amaneceres con niebla o neblina.

    Ahora, algunos modelos meteorológicos apuntan a que también podría caer algo de llovizna en sectores de la Región de Coquimbo durante el domingo 31 de mayo: los sectores afectados serían La Serena y Coquimbo.

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

    El tiempo en Santiago, Región Metropolitana

    No hay pronóstico de lluvia para la Región Metropolitana para este fin de semana. En cambio, serán días otoñales, mayormente con nubes en el cielo y temperaturas agradables, con máximas que rondarán los 20 y 25 °C.

    Al menos así se mantendrá hasta el sábado 30.

    Pero el domingo 31, el termómetro caerá hasta 10 grados menos, por lo que el último día de esta semana será bastante frío, con máximas entre los 14 y 17 °C.

    También se espera que la noche y el amanecer sean helados, con mínimas entre 3 y 7 °C.

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