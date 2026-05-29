SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento

    El biministro planteó que recuperar el crecimiento es una obligación ética y llamó a aprobar la megarreforma.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El ministro de Economía, Daniel Mas, aborda la alta tasa de desempleo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El biministro de Economía, Daniel Mas, reaccionó este viernes al dato de desempleo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que mostró que la tasa de desocupación subió a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su mayor nivel en casi cinco años.

    A través de sus redes sociales, el secretario de Estado calificó la cifra como “un auténtico drama social” y la atribuyó al estancamiento prolongado del país.

    “La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado”, escribió Mas.

    El ministro puso énfasis en la magnitud humana del problema. “Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social”, señaló, en referencia al dato del INE que precisó que los desocupados alcanzaron los 944.794 en el período medido.

    Frente a ese escenario, Mas planteó que recuperar el crecimiento es una obligación ética. “Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”, afirmó el titular de Economía.

    En ese marco, el ministro aprovechó para respaldar la agenda legislativa del gobierno, cuyo proyecto estrella es la megarrforma.

    “El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita”, indicó, y llamó a actuar con urgencia. “No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”, concluyó.

    Más sobre:DesempleoDaniel MasMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Pérez Mackenna enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en nuestros intereses bilaterales”

    Lo más leído

    1.
    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    2.
    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    3.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    4.
    Ministro Quiroz muestra cautela ante eventuales cambios a la megarreforma que sugirió García Ruminot

    Ministro Quiroz muestra cautela ante eventuales cambios a la megarreforma que sugirió García Ruminot

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales
    Chile

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU
    Negocios

    Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU

    Mal apronte para el Imacec: producción industrial sufre otra caída en abril por desplome minero y baja pesquera

    Desempleo salta a su nivel más alto en casi cinco años y supera la barrera del 9%

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera
    El Deportivo

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera

    “Otra noche catastrófica”: la prensa internacional reacciona a la eliminación de Boca Juniors a manos de la UC

    “Para la otra”: la UC se toma revancha de periodista argentino que ninguneó a los cruzados

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres
    Mundo

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales