Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento

El biministro de Economía, Daniel Mas, reaccionó este viernes al dato de desempleo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que mostró que la tasa de desocupación subió a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su mayor nivel en casi cinco años.

A través de sus redes sociales, el secretario de Estado calificó la cifra como “un auténtico drama social” y la atribuyó al estancamiento prolongado del país.

“La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado”, escribió Mas.

El ministro puso énfasis en la magnitud humana del problema. “Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social”, señaló, en referencia al dato del INE que precisó que los desocupados alcanzaron los 944.794 en el período medido.

Frente a ese escenario, Mas planteó que recuperar el crecimiento es una obligación ética. “Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”, afirmó el titular de Economía.

En ese marco, el ministro aprovechó para respaldar la agenda legislativa del gobierno, cuyo proyecto estrella es la megarrforma.

“El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita”, indicó, y llamó a actuar con urgencia. “No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”, concluyó.