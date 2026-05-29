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    Mal apronte para el Imacec: producción industrial sufre otra caída en abril por desplome minero y baja pesquera

    La minería metálica registró un desplome de dos dígitos en abril debido a una menor extracción y procesamiento de cobre. La minería no metálica, en cambio, mostró un alza relevante debido a una mayor producción de litio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó una baja interanual de 2,5%. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Los índices sectoriales que reveló el Instituto Nacional de Estadísticas no suponen los mejores augurios para el Imacec de abril que se conocerá la próxima semana.

    Claro porque la actividad industrial retrocedió con fuerza en abril, según los datos publicados por el organismo.

    El Índice de Producción Industrial (IPI) anotó una baja de 4,7% en doce meses, arrastrado principalmente por el sector minero y, en menor medida, por la manufactura. Solo el segmento de electricidad, gas y agua logró mantenerse en terreno positivo.

    Minería, el principal lastre

    El Índice de Producción Minera (IPMin) fue el componente de mayor impacto negativo: cayó 9,0% interanual y restó 3,682 puntos porcentuales (pp.) a la variación del IPI.

    Según el INE, que también reveló el dato de desempleo, la explicación central estuvo en la minería metálica, que retrocedió 12,6%, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre. El INE atribuye ese resultado a una alta base de comparación y a una baja ley del mineral en importantes empresas del sector.

    En el margen, la serie desestacionalizada del IPMin bajó 1,6% respecto a marzo, lo que da cuenta de un deterioro que no es solo estadístico.

    Cae fuerte la producción de cobre en abril.

    Hubo, eso sí, dos contrapesos dentro del sector.

    La minería no metálica creció 14,2% impulsada por mayor producción de carbonato de litio, mientras que los recursos energéticos avanzaron 5,3%, por una mayor extracción de gas natural y petróleo crudo. Ambas partidas, con todo, son insuficientes para compensar el peso del cobre en el índice.

    Manufactura presionada por el mar y el vino

    El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó una baja interanual de 2,5%, con el sector de alimentos como principal factor de arrastre.

    La elaboración de productos alimenticios cayó 7,7%, restando 2,691 pp. al índice, afectada por una menor disponibilidad de biomasa marina que redujo la producción de pescado congelado y sus derivados.

    Redes de pescas recicladas en Patagonia Jürgen Westermeyer

    A eso se sumó la fabricación de productos elaborados de metal (-15,4%), afectada por una menor ejecución de proyectos industriales, y la elaboración de bebidas (-7,3%), donde la producción de vino envasado retrocedió por decisiones estratégicas de empresas del rubro.

    El único alivio relevante fue la refinación de petróleo, que subió 22,7% gracias a una base de comparación baja por mantenciones programadas en abril de 2025. Un rebote técnico, no una mejora estructural.

    Electricidad, el único sector en verde

    El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,9% en doce meses, sostenido por el alza de 2,3% en generación eléctrica, impulsada por las centrales solares y mayor distribución hacia el segmento residencial.

    Gas, en cambio, cayó 12,1% por una menor regasificación de GNL, y agua retrocedió 0,2%.

    Mejora el índice de Electricidad Gas y Agua en abril. Jesús Hellín - Europa Press

    La serie desestacionalizada del IPI bajó 0,2% respecto a marzo y acumula una caída de 4,6% frente a igual mes de 2025, lo que refuerza la lectura de que la actividad industrial no logró repuntar en abril.

    Dado que el IPI es uno de los insumos que anticipa la tendencia del Imacec mensual del Banco Central, los datos conocidos hoy no ofrecen señales favorables para el, Indicador Mensual de la Actividad Económica que se conoceré este lunes 1 de mayo.

    Más sobre:Imacec

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