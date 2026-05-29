“¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera

“¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio de la prensa argentina al triunfo de la UC en La Bombonera.

La UC dio el batacazo en La Bombonera. El gol de Clemente Montes le dio el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores al equipo de Daniel Garnero. De paso, dejó tercero a Boca Juniors, que se deberá conformar con jugar la Copa Sudamericana.

Tras el encuentro la prensa de Argentina realizó un severo análisis de lo sucedido en Buenos Aires. “Out de la copa: Bocatástrofe”, tituló Olé.

“Los piques de Zeballos y los intentos solitarios de Aranda fueron, en esencia, el único argumento de un Boca poco expresivo, liviano en su andar, con poco juego asociado. Todo, ante un rival que no jugó como dijo su entrenador que lo haría (‘No sabemos defender, nosotros jugamos a ganar’, dijo Garnero), sino que se escalonó bien ante un 4-1-4-1 para ensanchar la cancha y cuidar también el juego interior de Boca”, expone el medio.

La UC superó como visitante a Boca. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

En esa línea, el diario enumeró las últimas eliminaciones xeneizes. “Otra noche catastrófica, de fin de ciclo generalizado, con pinceladas de la noche fatídica Alianza Lima, con el peso de tres años sin títulos y otro paso fugaz por la Libertadores que tiñe de fracaso el semestre y mancha con tinta indeleble al mismísimo Juan Román Riquelme, indisimulable responsable de otro papelón”, establece.

Por su parte, TyC Sports fue igual de juicioso: “Verguenza, papelón histórico”. El diario La Nación, en tanto, fue en el mismo sentido. “Sin juego, corazón ni rumbo. Boca hizo otro papelón”, titulan.

“Boca fue un equipo sin fútbol, sin alma y sin rumbo. Atado, nervioso, lento, irresoluto. Más allá de alguna aproximación aislada, como la media vuelta de Exequiel Zeballos que salió cerca del palo y algunos remates desde afuera del área, el contexto pareció quedarle demasiado grande. Se encontró con un rival aplomado, al que el empate le alcanzaba para clasificarse, y que supo aprovechar el escenario para hacerle sentir todo el peso de la responsabilidad a Boca y jugar con el clima y el reloj”, añade el periódico.

Luego hubo medios que miraron en menos a la UC, como Clarín. “El equipo (Boca) se despide demasiado rápido de la Copa Libertadores y deja una sensación ambivalente: ¿mereció pasar a octavos de final? La derrota de local ante el modesto Universidad Católica de Chile parece argumento suficiente. Pero hay más, porque en el repaso desde 2007 hasta este jueves negro hubo otro momento de quiebre que también es difícil de ubicar en la línea de tiempo: ¿en qué momento Boca perdió la mística?”, lanzan.

“Nunca un jugador de Boca logró ejecutar un remate franco al arco bien defendido por Vicente Bernedo. Un rival que ganó el grupo, pero que -como se dice en la jerga- no tiene nada. Tampoco Boca tiene, hay que ser honestos”, añaden.