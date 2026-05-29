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    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    La expresidenta chilena, tras su asistencia al foro en Londres, viajó a París para reunirse este viernes con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet participó en su primer debate en la carrera por la ONU, en Londres.

    La expresidenta Michelle Bachelet destacó este viernes su participación en la jornada de ayer en el primer debate por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), en Londres, Reino Unido.

    Además de la otrora dos veces jefa de Estado, en la cita estuvieron también los candidatos Rafael Grossi (Argentina), Rebecca Grynspan (Costa Rica) y María Fernanda Espinosa (Ecuador). El encuentro fue organizado por la Asociación de Naciones Unidas británica, y la dos veces mandataria asistió acompañada por los embajadores de México y Brasil en dicho país.

    “Ayer participé en Londres en un encuentro donde participaron cuatro de las candidaturas a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Fue una valiosa oportunidad para compartir mi visión sobre los desafíos que enfrentamos a nivel global: fortalecer la paz y la seguridad, avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible, proteger los derechos humanos y revitalizar la cooperación internacional”, escribió Bachelet en su cuenta de Instagram.

    En la publicación, Bachelet señaló estar convencida “de que este es un momento en que necesitamos más diálogo, más escucha y más capacidad para construir acuerdos. Y para ello, las Naciones Unidas sigue siendo un espacio fundamental. El lugar donde todos los países, grandes y pequeños, tienen voz y pueden contribuir a la búsqueda de soluciones comunes para desafíos compartidos”.

    En el cierre de su mensaje, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU señaló: “He decidido asumir este desafío porque se trata de poner al servicio de la comunidad internacional la experiencia acumulada durante décadas en distintos espacios de liderazgo, con la convicción de que aún puedo contribuir a construir un mundo con más dignidad, más esperanza y más oportunidades para todas y todos”.

    Previo a su participación en el debate, Bachelet se reunió en Londres con Gordon Brown, recientemente nombrado por el Primer Ministro de Reino Unido como asesor especial sobre financiamiento y cooperación global.

    “Conversamos e intercambiamos ideas sobre los principales desafíos que enfrenta la comunidad internacional y sobre la importancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación entre países y el rol de las Naciones Unidas en un contexto global cada vez más complejo e interdependiente”, resumió la expresidenta sobre esa cita.

    Junto con participar de este tipo de instancias, la exmandataria también busca reunirse con los líderes de las cinco naciones que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.

    En ese marco, este viernes contempla concretar la reunión con el primer representante de esa instancia, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. La idea de Bachelet es aprovechar su calidad de exjefa de Estado para hablar con los líderes mundiales de estos cinco países que tienen poder para vetar su candidatura.

    Macron será el primero, pero Bachelet también apuesta a tener un encuentro con Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China; Keir Starmer, del Reino Unido, y Vladimir Putin, de Rusia.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasLondresEmmanuel MacronFrancia

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