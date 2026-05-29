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    Política

    Bachelet se reúne con Macron tras primer debate por la Secretaría General de la ONU

    La expresidenta estará este viernes en Francia para sostener su primera cita con uno de los cinco líderes mundiales que tienen la potestad para vetar su candidatura a las Naciones Unidas.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    bachelet macron

    Este jueves, la expresidenta Michelle Bachelet participó del primer debate entre candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Junto a ella, en Londres, Reino Unido, estuvieron también los candidatos Rafael Grossi (Argentina), Rebecca Grynspan (Costa Rica) y María Fernanda Espinosa (Ecuador). La cita fue organizada por la Asociación de Naciones Unidas británica, y la dos veces mandataria asistió acompañada por los embajadores de México y Brasil en dicho país.

    Junto con participar de este tipo de instancias, Bachelet también busca reunirse con los líderes de las cinco naciones que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.

    En ese marco, este viernes contempla concretar la reunión con el primer representante de esa instancia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La idea de Bachelet es aprovechar su calidad de exjefa de Estado para hablar con los líderes mundiales de estos cinco países que tienen poder para vetar su candidatura.

    Macron será el primero, pero Bachelet también apuesta a tener un encuentro con Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China; Keir Starmer, del Reino Unido, y Vladimir Putin, de Rusia.

    Su agenda en esta gira europea ha contemplado visitas a Italia, Reino Unido y Francia. Con Starmer no se pudo reunir por temas de agenda, pero Bachelet pretende aprovechar lo más posible su estadía en el Viejo Continente para desplegar su agenda de candidata a las Naciones Unidas.

    En esa línea, desde el equipo de excancilleres chilenos que la aconsejan -el Presidente José Antonio Kast le quitó el respaldo del gobierno-, Heraldo Muñoz ya adelantó que Bachelet proyecta llegar a Rusia a inicios de junio.

    Más sobre:Michelle BacheletBacheletONUNaciones UnidasEmmanuel MacronMacron

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