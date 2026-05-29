Repasa el sorteo en el que Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron a sus rivales de la Copa Libertadores
Ambos chilenos enfrentarán a rivales argentinos por el paso a los cuartos de la competencia.
Minuto a minuto
Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Por último, Rosario Central buscará la clasificación a los cuartos de final contra Corinthians.
Palmeiras disputará los octavos de final contra Cerro Porteño.
Platense queda enfrentado con Coquimbo Unido en los octavos de final.
Cruzeiro será el rival de Flamengo en los octavos de final de la Libertadores.
Deportes Tolima se enfrentará contra Independiente del Valle.
Fluminense e Independiente de Rivadavia integran otra de las llaves de los octavos de final.
Mirassol queda enfrentado con Liga de Quito.
Estudiantes de La Plata se enfrentará a Universidad Católica.
Atentos Piratas y Cruzados: ¡Comienza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores!
La Conmebol hace una pausa y en los próximos minutos comenzará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Así quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana.
El vencedor de Bolívar y Gremio chocará contra Sao Paulo.
Universidad Central o Santos, chocará contra Macará en los octavos.
Nacional o Tigre disputará los octavos de final contra Montevideo City Torque.
El ganador del duelo entre Santa Fe y Caracas, se medirá contra River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Quien se imponga en el duelo entre Independiente de Medellín y Vasco da Gama, disputará el paso a los cuartos de final contra Olimpia.
El triunfador del duelo entre Lanús y Cienciano, competirá contra Botafogo.
El ganador del duelo entre Sporting Cristal y Bragantino, se medirá contra Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El ganador del cruce entre O’Higgins y Boca Juniors se enfrentará a Recoleta de Paraguay.
¡Comienza el sorteo!
O’Higgins, tras quedar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana, enfrentará a Boca Juniors en los playoffs previos a los octavos de final.
Antes del sorteo de la Copa Libertadores, se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Aquí los cuadros que acabaron primeros conocerán a sus probables rivales, los que vienen del choque de playoffs entre los segundos de los grupos de la Copa Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassil y Rosario Central son los posibles rivales de los chilenos.
Ambas escuadras nacionales acabaron en lo más alto de sus grupos. Por lo mismo, esperan por un rival que haya finalizado segundo.
En esta oportunidad les llevamos los detalles del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores. Coquimbo Unido y Universidad Católica esperan por sus rivales.
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