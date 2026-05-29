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    La UC desata un terremoto en Boca: en Argentina anuncian que Claudio Úbeda no seguirá como técnico xeneize

    La prensa de ese país aseguró que el adiestrador no será renovado en junio próximo y que la decisión fue tomada tras el pitazo final del duelo ante los cruzados.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Ubeda no seguirá en la banca de Boca. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    “Siempre dependemos de los resultados, eso no depende de mí”. Esas fueron las palabras de Claudio Ubeda, cuando le preguntaron por su continuidad en la dirección técnica de Boca Juniors tras caer ante Universidad Católica en la Bombonera y quedar eliminado de la Copa Libertadores.

    Y la resolución de la dirigencia xeneize fue lapidaria. Según la prensa argentina, Ubeda no seguirá en la banca del popular cuadro argentino. “El director técnico tiene contrato hasta fines de junio y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió que no le renovará el vínculo, por lo que para el próximo semestre deberá buscar un reemplazante", publicó el canal TyC.

    En tanto, Clarín aseveró que “fue arriesgada la apuesta de Juan Román Riquelme, que decidió respaldar a Úbeda cuando la mayoría de los hinchas no confiaban en las capacidades del Sifón. No está de más recordar que el técnico recibió el beneplácito del capitán Leandro Paredes, que lo llegó a comparar con Lionel Scaloni. Que Úbeda no seguirá el semestre que viene es una obviedad. Habrá que ver las formas de la salida“.

    “No creo que sea un momento para hablar de esto. Tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí tomar una decisión”, se excusó el DT. Pero la prensa transandina dice que es cosa de horas para que se oficialice su salida.

    Foto: Facundo Morales/Fotobaires/Photosport. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El lamento del adiestrador

    Cabizbajo. Y sin explicaciones futbolísticas para justifcar la derrota ante los cruzados, Claudio Ubeda se retiró del emblemático recinto bonaerense. “No es momento para poner excusas ni buscar culpables, asumimos la responsabilidad del resultado. Le fallamos a la gente, no obtuvimos el resultado que todos queríamos”, aseveró en la rueda de prensa.

    Luego agregó que “el estadio estaba como siempre repleto y alentando como siempre por un resultado positivo y nosotros no se lo pudimos dar. Habíamos hablado de las posibilidades que tenía el rival de poder lastimarnos con algunos contragolpes y creo que la jugada del gol fue la única llegada de Católica”.

    Ubeda también sostuvo que “no hay mucho más análisis de que buscábamos la victoria y no la conseguimos. En el segundo tiempo no llegábamos con mucha claridad. El rival hizo su negocio, se defendió bien y no pudimos”.

    Y finalmente concluyó que “salvo en este partido, hubo encuentros que el equipo jugó bien y no tuvimos los resultados que hubiésemos querido. En este momento no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos por la impotencia de no haber avanzado y nos quedamos con esa angustia”.

    Más sobre:Universidad CatólicaUCCopa LibertadoresBoca JuniorsBoca JrsClaudio UbedaFútbolFútbol Internacional

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