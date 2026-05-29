CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    En tanto, en medio de los cuestionamientos por la sobreestimación en la producción de 2025, la minera informó que en el primer trimestre la producción propia de cobre cayó 8,1% a 272 mil toneladas.

    Por 
    Patricia San Juan
    Nuevo presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, en su primera reunión de directorio.

    Codelco reportó una mejora en sus resultados del primer trimestre impulsada por mayores precios del cobre y sus subproductos, la que se dio en medio de una disminución en la producción propia de la compañía.

    La minera estatal tuvo un alza de 288% en sus ganancias antes de impuestos a US$825 millones, mientras que la ganancia consolidada y la ganancia atribuible a Codelco aumentaron en 402% y 380% a US$306 millones y US$290 millones, respectivamente.

    Por su parte el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se incrementó en 59% a US$2.143 millones. Esta variación se explica principalmente por el mayor precio del cobre en los mercados internacionales, al igual que otros subproductos como el molibdeno, dijo la minera.

    Respecto a los aportes al fisco, totalizaron US$430 millones en el período, esto es, un 94% más que en el primer trimestre de 2025.

    Menor producción

    En tanto, en medio de los cuestionamientos por la sobreestimación en la producción de 2025, Codelco informó que en el primer trimestre la producción propia de cobre alcanzó a 272 mil toneladas métricas finas, cifra inferior en 8,1% respecto a igual período del año pasado.

    Considerando la producción atribuida de El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), la producción totalizó 300 mil toneladas, un 7,5% por debajo de las 324 mil toneladas anotadas en el primer trimestre de 2025.

    En el desglose por centro de trabajo, la División Radomiro Tomic mostró un aumento de 12%, al totalizar 71,6 mil toneladas, debido a mejores leyes en minerales oxidados y mayores envíos de sulfuros a la concentradora de Chuquicamata; mientras que División Salvador incrementó su producción a 11,7 mil toneladas, 80% más que las 6,5 mil toneladas de igual período de 2025 gracias a la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.

    Por otra parte, las divisiones El Teniente, Ministro Hales, Chuquicamata, Gabriela Mistral y Andina, registraron caídas de 26%, 10%, 18%, 14% y 6% respecto al año anterior, respectivamente.

    La compañía precisó que El Teniente la producción continúa afectada por el accidente fatal de julio del año pasado, que limitó la operación normal del yacimiento, mientras que Chuquicamata se vio afectada por menores disponibilidades de mineral en planta y Ministro Hales por el deterioro en las leyes. Gabriela Mistral, por su parte, enfrentó una mantención programada en el período y Andina una baja en su alimentación de mineral a planta.

    Este comportamiento tuvo efectos sobre los costos del período. El costo directo (C1) se elevó 10% a US$2,318 por libra, debido a la apreciación del tipo de cambio, menor producción, y aumento en costos de materiales, servicios de explotación en Teniente, y costos de mantención en Gabriela Mistral, El Salvador, y Chuquicamata. El costo neto a cátodo (C3) subió 6,3% a US$3,975 la libra, por las mismas razones que las del costo C1, las que se compensan por el impacto del tipo de cambio sobre la variación de pasivos denominados en pesos, dijo la minera.

    “Estos resultados reflejan un trimestre operacionalmente exigente, donde la compañía debió enfrentar restricciones productivas, menores leyes y mayores costos. Nuestro foco está puesto en fortalecer la continuidad operacional, en la seguridad, el control de costos y asegurar una generación de excedentes sostenible para el Estado de Chile”, señaló Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

    Avance de los proyectos estructurales

    En cuanto a los proyectos estructurales de Codelco, la minera dijo que la primera fase de la infraestructura de continuidad del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea (que está en operación desde 2019) alcanzó un avance de 92%.

    En la cartera de proyectos El Teniente, Andes Norte y Diamante presentan avances de 81% y 55% respectivamente.  Ambos proyectos retomaron actividades de construcción, a la vez que se trabaja en las opciones de continuidad e inicio de operaciones en base a los resultados de la investigación tras el accidente de julio de 2025.

    En la División Salvador, Rajo Inca presentó un avance total de 95%. Este proyecto inició su producción en diciembre de 2024 y avanza en su etapa de ramp-up, cuya capacidad de diseño se espera alcanzar durante 2027, añadió la minera.

    Más sobre:CodelcoCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema

    A Coquimbo los pasajes: alcaldes de oposición organizan cónclave un día después de la Cuenta Pública de Kast

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Nueve nombres, tres empresas y una licitación: los hechos que el gobierno denunció en fiscalía tras auditar a Junaeb

    Lo más leído

    1.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda
    Chile

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco
    Negocios

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera
    El Deportivo

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    “Nuestra oferta es de cuatro entradas para Bad Bunny”: la burla del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

    Joaquín Niemann completa una gran segunda ronda y es tercero en el LIV Golf de Corea del Sur

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales