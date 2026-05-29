Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

Codelco reportó una mejora en sus resultados del primer trimestre impulsada por mayores precios del cobre y sus subproductos, la que se dio en medio de una disminución en la producción propia de la compañía.

La minera estatal tuvo un alza de 288% en sus ganancias antes de impuestos a US$825 millones, mientras que la ganancia consolidada y la ganancia atribuible a Codelco aumentaron en 402% y 380% a US$306 millones y US$290 millones, respectivamente.

Por su parte el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se incrementó en 59% a US$2.143 millones. Esta variación se explica principalmente por el mayor precio del cobre en los mercados internacionales, al igual que otros subproductos como el molibdeno, dijo la minera.

Respecto a los aportes al fisco, totalizaron US$430 millones en el período, esto es, un 94% más que en el primer trimestre de 2025.

Menor producción

En tanto, en medio de los cuestionamientos por la sobreestimación en la producción de 2025, Codelco informó que en el primer trimestre la producción propia de cobre alcanzó a 272 mil toneladas métricas finas, cifra inferior en 8,1% respecto a igual período del año pasado.

Considerando la producción atribuida de El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), la producción totalizó 300 mil toneladas, un 7,5% por debajo de las 324 mil toneladas anotadas en el primer trimestre de 2025.

En el desglose por centro de trabajo, la División Radomiro Tomic mostró un aumento de 12%, al totalizar 71,6 mil toneladas, debido a mejores leyes en minerales oxidados y mayores envíos de sulfuros a la concentradora de Chuquicamata; mientras que División Salvador incrementó su producción a 11,7 mil toneladas, 80% más que las 6,5 mil toneladas de igual período de 2025 gracias a la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.

Por otra parte, las divisiones El Teniente, Ministro Hales, Chuquicamata, Gabriela Mistral y Andina, registraron caídas de 26%, 10%, 18%, 14% y 6% respecto al año anterior, respectivamente.

La compañía precisó que El Teniente la producción continúa afectada por el accidente fatal de julio del año pasado, que limitó la operación normal del yacimiento, mientras que Chuquicamata se vio afectada por menores disponibilidades de mineral en planta y Ministro Hales por el deterioro en las leyes. Gabriela Mistral, por su parte, enfrentó una mantención programada en el período y Andina una baja en su alimentación de mineral a planta.

Este comportamiento tuvo efectos sobre los costos del período. El costo directo (C1) se elevó 10% a US$2,318 por libra, debido a la apreciación del tipo de cambio, menor producción, y aumento en costos de materiales, servicios de explotación en Teniente, y costos de mantención en Gabriela Mistral, El Salvador, y Chuquicamata. El costo neto a cátodo (C3) subió 6,3% a US$3,975 la libra, por las mismas razones que las del costo C1, las que se compensan por el impacto del tipo de cambio sobre la variación de pasivos denominados en pesos, dijo la minera.

“Estos resultados reflejan un trimestre operacionalmente exigente, donde la compañía debió enfrentar restricciones productivas, menores leyes y mayores costos. Nuestro foco está puesto en fortalecer la continuidad operacional, en la seguridad, el control de costos y asegurar una generación de excedentes sostenible para el Estado de Chile”, señaló Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

Avance de los proyectos estructurales

En cuanto a los proyectos estructurales de Codelco, la minera dijo que la primera fase de la infraestructura de continuidad del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea (que está en operación desde 2019) alcanzó un avance de 92%.

En la cartera de proyectos El Teniente, Andes Norte y Diamante presentan avances de 81% y 55% respectivamente. Ambos proyectos retomaron actividades de construcción, a la vez que se trabaja en las opciones de continuidad e inicio de operaciones en base a los resultados de la investigación tras el accidente de julio de 2025.

En la División Salvador, Rajo Inca presentó un avance total de 95%. Este proyecto inició su producción en diciembre de 2024 y avanza en su etapa de ramp-up, cuya capacidad de diseño se espera alcanzar durante 2027, añadió la minera.