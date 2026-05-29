Primer directorio de Fontaine en Codelco: auditoría forense a producción de 2024 y 2025 y costos de remodelación de casa matriz

Las esquirlas del escándalo levantado por la sobreestimación de producción de Codelco ocurrida a fines de 2025 se tomaron parte importante de la primera reunión de directorio que encabezó, este jueves, Bernardo Fontaine como presidente de la cuprífera estatal.

Y una de las primeras decisiones relevantes de este encuentro apuntaron justamente a ello: la mesa encargó llevar a cabo una auditoría forense externa para indagar el cálculo de la producción de los años 2024 y 2025, que han sido objeto de dudas y críticas. Pero no sólo se quedará en eso, sino también en la controversia por la extensión y el sobrepago de la remodelación del edificio de la casa matriz en Santiago.

En el encuentro, además, se presentaron oficialmente los nuevos miembros de la mesa directiva de nueve integrantes: además de Fontaine, se integraron Luz Granier y Alejandro Canut de Bon y el representante de los trabajadores, Daniel Díaz, el último de los ratificados por la Presidencia de la República.

Los pilares estratégicos

En lo medular de la reunión, el directorio concordó los cuatro pilares estratégicos que deberán guiar la operación de la empresa.

El primero se le definió como “seguridad y más seguridad”, para lo cual se constituyó un Comité de Seguridad El Teniente integrado por los directores Eduardo Bitran, Ricardo Álvarez y Alejandro Canut de Bon, que hará seguimiento a lo referente al accidente del 31 de julio de 2025. Asimismo, se decidió que el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad.

El segundo apunta a “maximizar los aportes al fisco, buscando no aumentar la deuda”, pues la compañía explicó que Codelco le pertenece al Estado, por lo que “su administración exige resguardar con rigor los recursos públicos”.

El tercero establece la necesidad de “ordenar la casa con mano firme y transparencia”. Para este objetivo, el directorio encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), que preside Tamara Agnic, “contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024–2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de la casa matriz".

Y finalmente, la cuarta línea es la “sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social”.

Además, el directorio decidió nominar como representantes de Codelco en el directorio de la compañía productora de litio en el Salar de Atacama en sociedad con SQM, Novandino, a Bernardo Fontaine y Luz Granier, quienes se suman a Alfredo Moreno, el único de los miembros del anterior directorio que se mantiene, tras las dimisiones de Máximo Pacheco y Josefina Montenegro.

La bienvenida de Fontaine

En su discurso de bienvenida, el nuevo presidente de Codelco destacó el rol fundamental de la compañía para el país, la que calificó de “esencial”, y la necesidad de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo en un momento que llamó “desafiante”.

“Este directorio va a trabajar con los ejecutivos, trabajadores y contratistas para fortalecer Codelco y recuperar confianzas”, dijo.

Fontaine subrayó que su mandato “no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”, por lo que planteó la necesidad de reforzar la disciplina operacional, revisar rigurosamente las inversiones e impulsar las alianzas público-privadas y nuevas formas de gestión que permitan fortalecer las capacidades de la corporación.

“Tenemos una responsabilidad enorme con Chile. Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.

La alocución fue una especie de extensión del mensaje que Fontaine había enviado a los trabajadores durante la mañana de este jueves y que inició con estas palabras: “Queridas trabajadoras y trabajadores, les saludo asumiendo el gran desafío de presidir el directorio de esta potente empresa que es el orgullo de Chile”.

En un video de 1:56 segundos, el ejecutivo enumeró cuatro objetivos principales de la compañía, los mismos que el directorio ratificó durante la tarde: “seguridad, seguridad y seguridad”; maximizar los aportes al fisco, pero “sin endeudar más a nuestra compañía” (al ser nombrado en el cargo, Fontaine había criticado que en los últimos cuatro años, Codelco había entregado US$7.000 millones al Estado, pero endeudándose en una cifra similar); “ordenar la casa con mano firme”, y la sostenibilidad.

El último director

Daniel Díaz Olguín, dirigente sindical de la división Chuquicamata, integrará el directorio de Codelco como representante de los trabajadores por los próximos cuatro años.

Así se oficializó esta tarde en la página web de la corporación, donde se informó que el periodo de Díaz se extenderá entre el 27 de mayo de 2026 y el 26 de mayo de 2030.

Díaz, elegido de una quina presentada en abril por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) por el Presidente José Antonio Kast, reemplazará a Nelson Cáceres Hernández, quien también integraba la lista de cinco postulante como posibilidad de reelección.

El dirigente elegido es director del llamado Sindicato Minero de Trabajadores de Chuquicamata e integrante del consejo de la FTC. Había protagonizado una polémica en 2020, cuando también integró la quina presentada al en ese entonces presidente Sebastián Piñera, pero su nombre fue rechazado por los demás sindicatos 1, 2 y 3 de Chuqui.

Los otros candidatos presentados por la FTC eran Rodrigo Delgado Delgado, del sindicato Planta y Administración Radomiro Tomic; Andrés Pizarro Cofré, del sindicato N°2 Potrerillos de la división El Salvador; Nelson Cáceres Hernández, del sindicato Industrial de Integración Laboral de Andina; y Juan Cantillana Montecinos, del sindicato El Teniente.

Con la designación de Díaz, se completa la nómina de la nueva mesa al mando de la compañía estatal y que preside a contar de este miércoles Bernardo Fontaine Talavera, hasta el 26 de mayo de 2030.

Junto a Fontaine fueron designados directores por la Presidencia Luz Granier y Alejandro Canut de Bon para el periodo que va desde el 22 de mayo de 2026 al 21 de mayo de 2030.

Ellos se suman a Eduardo Bitran , que debe dejar su sillón el 10 de mayo del próximo año, mismo día que concluye su periodo Ricardo Álvarez Fuentes.

Por su parte, Alfredo Moreno concluye su periodo el 13 de mayo de 2029, igual fecha que Tamara Agnic.

El otro director representante de trabajadores, pero de las agrupaciones de profesionales, es Ricardo Calderón Galaz, cuyo mandato termina el 22 de abril de 2029.