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    Culto

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    El austriaco de 21 años, conocido únicamente como Beran A., también fue declarado culpable por el tribunal estatal de Wiener Neustadt de una serie de otros delitos relacionados con el terrorismo.

    Por 
    Lya Rosen
    Taylor Swift. Foto: Archivo.

    Un tribunal de Austria condenó este jueves a 15 años de prisión al acusado de planear un ataque yihadista contra un concierto de Taylor Swift en Viena, durante la gira Eras de la cantante estadounidense en agosto de 2024.

    El austriaco conocido como Beran A. -de acuerdo con las normas de privacidad del país europeo-, también fue declarado culpable de una serie de otros delitos relacionados con el terrorismo por el tribunal estatal de Wiener Neustadt.

    El ahora condenado de 21 años fue arrestado tras un aviso de la CIA justo antes de que tuviera lugar el primero de los tres conciertos con entradas agotadas de Swift en el estadio Ernst Happel, de Viena.

    Ante esto, los recitales en Austria de la artista fueron cancelados de inmediato, ante la consternación de casi 200.000 fanaticos y de la propia cantante.

    De acuerdo a la BBC, Swift había descrito cómo durante su exitoso Eras Tour se había evitado por poco una masacre. Un documental de la gira reveló que la estrella se enteró del complot terrorista mientras viajaba a Viena.

    De acuerdo a la fiscalía local, Beran A. se había radicalizado y había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI), y que además intentó comprar armas ilegalmente, entre ellas una ametralladora y una granada de mano.

    El condenado por planear un atentado en los conciertos de Taylor Swift en Viena en 2024, Beran A. Imagen @Shtuni en X.

    Por su parte, el psiquiatra forense Peter Hoffmann aseguró que el acusado no mostraba signos de enfermedad mental y añadió que no existía “ninguna explicación psiquiátrica” ​​para su radicalización.

    Su abogado defensor, en tanto, afirmó que su cliente admitió los cargos relacionados con el complot para desarticular el concierto durante la primera jornada del juicio, el mes pasado.

    Beran A. era juzgado en Wiener Neustadt, una ciudad al sur de Viena, junto a otro hombre de 21 años llamado Arda K., de Eslovaquia, acusado de formar parte de una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

    Este último, que no participó en el conspiración contra el show de la cantante estadounidense, fue condenado a 12 años de prisión.

    En unas breves palabras finales dirigidas al tribunal antes de que este levantara la sesión para deliberar durante varias horas sobre el veredicto, Beran A. dijo: “Solo quiero decir que lo siento”.

    Supuestamente, el austriaco planeaba atacar a personas en las inmediaciones del estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros.

    Poco después del atentado frustrado, Swift dijo en redes sociales que la había llenado de “una nueva sensación de miedo y que las cancelaciones le habían provocado una “enorme sensación de culpa”.

    Para luego añadir en Instagram que “también estoy muy agradecida a las autoridades porque gracias a ellas, estábamos lamentando la cancelación de conciertos y no la pérdida de vidas”.

    Más sobre:AustriaTaylor SwiftConciertoVienaAtentadoCondenaBeran A.Wiener NeustadtTerrorismoCulto

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