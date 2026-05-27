Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

*Palacio de La Moneda

Uno de los destinos más demandados del Día del Patrimonio. La casa de gobierno abre sus patios (como el de los Naranjos y el de los Cañones) y salones emblemáticos, permitiendo recorrer los espacios donde se ha escrito gran parte de la historia nacional. Es una oportunidad única para conocer su arquitectura neoclásica y su rol político.

Horario: sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 9:00 a 16:30 horas. Se recomienda inscripción previa por alta demanda, en este link.

*Palacio Cousiño

Este palacio histórico ofrece recreación de la Belle Époque en sus jardines y visitas al primer piso. Representa la opulencia de la aristocracia chilena del siglo XIX. Ideal para familias y amantes de la arquitectura.

Dirección: Dieciocho 438, Santiago. Horario: sábado 30 de mayo, de 9:00 a 18:00 horas (recreación en jardines) y hasta las 14:00 en el interior.

Debate presidencial 2025: ocho candidatos se medirán en televisión abierta Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

*Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)

Acaso el corazón artístico de la ciudad, el Bellas Artes celebra con acceso gratuito a sus exposiciones temporales como “145 años: historias de una Colección”, Roberto Matta y otras. Ofrece recorridos mediado, actividades para infancias, microcine, talleres de dibujo y un concierto de jazz el sábado.

Dirección: José Miguel de la Barra 650. Horario: ambos días de 10:00 a 18:30 horas (último ingreso 18:15). Sin inscripción.

*Museo Chileno de Arte Precolombino

Este museo, que resguarda patrimonio de pueblos como los mexicas o los toltecas, tendrá apertura gratuita con acceso al Depósito de Colecciones, recorridos temáticos (tatuajes, corporalidades y muerte en América), cuentacuentos y más. Una inmersión en las culturas originarias del continente.

Dirección: Bandera 361, Santiago. Horario: domingo 31 de mayo, de 10:00 a 17:30 horas.

*Banco Central de Chile

Visitas a su impresionante oficina presidencial, museo numismático y lingotes de oro. Incluye recorridos guiados que explican la evolución monetaria del país.

Dirección: Agustinas 1180. Horario: domingo 31 de mayo, de 9:00 a 17:00 horas.

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*Cripta del Libertador Bernardo O’Higgins

Un panorama imperdible será la apertura excepcional de la cripta bajo la Plaza de la Ciudadanía, donde descansan los restos del prócer y soldados desconocidos de la Guerra del Pacífico. Un espacio de gran carga histórica y emotiva.

Horario: sábado 30 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas (horario continuado).

*Teatro Municipal de Santiago

Recorridos guiados por el emblemático edificio (domingo), intervenciones artísticas y programación digital el sábado (incluyendo ballet Giselle online). Una ventana al patrimonio escénico y arquitectónico de Santiago.

Dirección: Agustinas 794. Horario: domingo 31 de mayo, 10:00 a 16:30 horas.

*Museo Violeta Parra

El museo que mantiene parte del legado de la cantautora tendrá actividades variadas: mediaciones en sala, talleres de reintegración cromática, juegos participativos de cultura tradicional, “La Cocina de Violeta”, stand FUCOA y conciertos. Un espacio vivo del patrimonio inmaterial chileno.

Dirección: Vicuña Mackenna 37. Horarios varían entre 10:00 y 17:00 horas ambos días.

05 Junio 2024 Obras de Construccion de la ampliacion del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) Foto: Andres Perez Andres Perez

*Ciencia e historia: visita patrimonial Museo de Anatomía

Los asistentes podrán conocer las dependencias del Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En aproximadamente 60 minutos podrán recorrer el auditorio, colecciones históricas, pabellones con material de estudio y otros espacios que forman parte del patrimonio científico y educativo del país. Una experiencia única y poco convencional para quienes buscan comprender la evolución de la medicina en Chile.

Horario: sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 10:00 a 17:30 horas.Dirección: Zañartu 1130, Independencia.

*GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral)

El histórico edificio del UNCTAD III, tendrá visitas patrimoniales al edificio (cada hora), exposición de archivo inédito de Gabriela Mistral, proyecciones, tinkus, juegos monumentales e intervenciones artísticas. Un ícono moderno de la cultura chilena.

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, metro U. Católica. Horarios principales: sábado y domingo de 10:00 a 18:00/17:00 horas según actividad.

*Archivo Histórico del Registro Civil

Se trata de una visita a la bóveda subterránea que resguarda 50 millones de documentos históricos (nacimientos, matrimonios y defunciones desde 1885). Una experiencia única para quienes buscan conectarse con la memoria documental del país.

Dirección: Huérfanos 1570. Horario: domingo 31 de mayo, 10:00 a 14:00 horas.

*Embajada británica y un homenaje a astro del fútbol chileno

La residencia del embajador de Reino Unido en el país abrirá sus puertas y habrá una muestra sobre la leyenda de Colo Colo y del Newcastle inglés, Jorge Robledo.

Ícono del barrio El Golf, la residencia de la Embajada Británica ha sido testigo de la estrecha relación entre el Reino Unido y Chile. El emblemático inmueble abrirá sus puertas para recorrer sus salones y el gran jardín, en una oportunidad única para conocer más sobre el trabajo de la embajada.

Además, el Club Social y Deportivo Colo Colo presentará una muestra sobre el legendario futbolista Jorge Robledo y su paso por el Newcastle de Inglaterra, que inclute artículos de su vida personal, su paso por Europa, la selección chilena y Colo Colo. Además, de una exposición de fotografías inéditas del astro del balompié junto a su familia.