Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

Una alerta volcánica amarilla fue decretada para tres comunas de Chile luego de que el volcán Nevado de Longaví, en la Región del Maule, mostrara un aumento inusual en su actividad sísmica. Según informaron las autoridades de SENAPRED y el Servicio Nacional de Geología y Minería, en pocos días se detectaron más de 400 temblores.

Desde el miércoles 20 de mayo, ha ocurrido un incremento en los movimientos volcano-tectónicos que están asociados al fracturamiento de roca en el interior del volcán . Esto quiere decir que las rocas al interior podrían estar quebrándose por la presión y movimientos de fluidos o magma bajo tierra.

Las tres comunas que podrían ser afectadas por una eventual erupción son Longaví, Colbún y Linares. El llamado es a informarse y estar atento a cualquier alerta o indicación que entreguen las autoridades.

Eso sí, la alerta amarilla no significa que vaya a ocurrir una erupción inmediata . Pero sí indica que el volcán está mostrando cambios por sobre su comportamiento habitual.

Para indagar más en el significado de los 400 sismos, La Tercera conversó con Luis Donoso, geofísico y sismólogo de la Universidad del Desarrollo (UDD). Esta es su explicación sobre este fenómeno.

Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

Qué significan los 400 sismos en el volcán Nevado de Longaví

Lo primero que explica Donoso es que el volcán Nevado de Longaví es una zona con volcanismo activo. Por ello, “es frecuente que se desarrollen estas secuencias o enjambres sísmicos, que representan lo dinámico de un sistema superficial”.

Usualmente, los sistemas volcánicos activos emiten señales como sismos, deformación de su entorno, emisión de gases o alteraciones geoquímicas o térmicas de aguas surgentes (como la contaminación o alza de temperatura en acuíferos).

Pero en este caso, el geofísico apunta a que la razón detrás de la seguidilla de sismos puede estar asociada a fracturas de rocas por estrés o a sismos LP, que son los que están vinculados a movimientos de fluidos o magma .

En general, después de estos enjambres, la mayoría vuelve a su actividad base o normal. Sin embargo, también puede pasar que persistan o escalen los sismos —en semanas o meses— y que pasen a una etapa de emisiones leves de vapor o ceniza.

Esto es lo que las autoridades estarán monitoreando mientras dure la alerta amarilla que, hasta hace pocos días, se mantenía en color verde (comportamiento normal o estable).

Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico. Foto: Referencial/volcán con cenizas.

Sin embargo, el análisis que hace Donoso puede ser limitado, dice el mismo especialista, pues se trata de una interpretación solo a partir del comunicado de SENAPRED y Sernageomin. Y es que, hasta el momento, los datos en tiempo real sobre el volcán no son públicos.

“Sin ver las formas de onda, la distribución espacial precisa de la sismicidad o la evolución temporal de los parámetros de dichos sismos, cualquier análisis independiente es necesariamente acotado (...). Los datos abiertos permiten análisis independiente, apoyan la gestión de riesgo académica y ciudadana, y en una crisis real evitan que la autoridad quede sobrepasada por una narrativa que ella misma no pudo anticipar”.