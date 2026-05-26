Declaran perímetro de seguridad en la comuna de Longaví por incremento de actividad sísmica del volcán Nevado
Senapred junto a la delegación presidencial regional del Maule se encuentran monitoreando la zona. Además, el sector del perímetro se mantiene con prohibición de todas las acciones de pastoreo y turismo.
El volcán Nevados del Longaví, en la Región del Maule, mantiene en alerta a los expertos tras una seguidilla de actividad sísmica sobre lo normal registrada desde el 20 de mayo.
En consecuencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, declaró un Perímetro de Seguridad para la comuna de Longaví en torno a un radio de 3 km respecto a la cima del volcán.
La medida responde a un “incremento en la actividad interna del volcán“, según precisó Senapred. En ese sentido, el organismo indicó que hasta el momento se han registrado cuatro eventos con magnitud superior a 3.0, considerados de “moderada a alta energía”. El evento de mayor magnitud local (4,3 ML) se registró el 20 de mayo a las 00:49 horas.
Según indicó el organismo, este incremento de la sismicidad “representa un cambio relevante en la actividad interna del volcán, caracterizado por la aparición de una nueva fuente sísmica localizada aproximadamente entre 4 y 5 km al suroeste del cráter, con profundidades cercanas a 3 km”.
De ese modo, se consideró mantener vigente la Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Longaví y cambiar el nivel de alerta técnica volcánica a amarilla.
Con ello, se mantiene una coordinación entre Senapred y la Delegación Presidencial Regional de Maule, para la evaluación de los aspectos técnicos de la amenaza.
Asimismo, indicaron que los organismos integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) deberán “mantener y ejecutar las medidas sectoriales de prevención establecidas en Cogrid Regional, estableciéndose un monitoreo permanente de los puntos críticos en el territorio y conectividad vial, detección de zonas de riesgo y vulnerabilidades asociadas, catastro de recursos actualizados y prohibición de todas las acciones de pastoreo y turismo al interior del perímetro de seguridad”.
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