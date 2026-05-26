El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores

Los ajustes de Daniel Garnero en la UC para buscar la clasificación en la Libertadores ante Boca Juniors en La Bombonera.

Con la idea de sumar en La Bombonera y el antecedente de haber cambiado su propuesta tras la derrota en el debut, la UC afrontará este jueves el partido más importante de los últimos años. El equipo de Daniel Garnero visitará a Boca Juniors por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores con un escenario claro: un empate o un triunfo le permitirá clasificar a los octavos de final como líder de la zona.

A esta altura, la campaña del elenco estudiantil en el certamen continental contrasta con la imagen que dejó en el estreno frente al cuadro xeneize en Santiago. Aquella noche, en el Claro Arena, la UC optó por un planteamiento conservador, con varios resguardos defensivos y cediéndole la iniciativa a Boca. El equipo argentino controló el encuentro y terminó imponiéndose por 2-1.

A partir de esa derrota, Universidad Católica modificó su forma de competir. El equipo comenzó a asumir más protagonismo y encontró respuestas futbolísticas que hoy lo tienen liderando la zona con 10 puntos, por encima de Cruzeiro, que suma ocho, y Boca Juniors, que tiene siete unidades.

A buscarlo en Buenos Aires

Garnero ha insistido en que la UC no irá a especular a Buenos Aires, pese a que el empate le sirve para clasificar. Tras caer ante Colo Colo, el técnico dejó claro que la idea de su equipo será mantener la postura que mostró en la Libertadores tras la derrota inicial ante Boca. “Tenemos que ganar. Nosotros jugamos a ganar. Vamos a ir a plantear los partidos con los recaudos de enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerles daño. Iremos a ganar”, sostuvo el entrenador. Postura que también refrendó el volante Jimmy Martínez, uno de los puntos altos en esta campaña de Libertadores. “No vamos a salir a empatar, siempre aspiramos a ganar y es lo que vamos a hacer el jueves”, advirtió este martes.

La postura del DT y del jugador responde también al contexto que tendrá el encuentro. Retroceder excesivamente en La Bombonera puede transformarse en un problema, considerando la obligación que tendrá Boca de salir a buscar el partido desde el inicio. Por eso, una de las preocupaciones del cuerpo técnico durante la semana ha estado enfocada en el manejo emocional del plantel. Por ejemplo, en el escenario de que Boca se ponga en ventaja, como ya lo hizo en sus anteriores partidos de local (Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro), el mensaje para los jugadores ha sido claro: mantener la calma, el orden y no desesperarse ni salirse del plan.

En cuanto al comportamiento dentro de la cancha, en San Carlos de Apoquindo siguen atentos a la situación de Vicente Bernedo, quien perdió el control ante Colo Colo tras el final del partido y terminó protagonizando una gresca con dos rivales. El arquero es titular y dentro del club entienden que será clave mantener la concentración en un partido de alta presión. El cuerpo técnico ya tuvo una charla por las salidas de control de Clemente Montes en su momento.

La UC también ha evitado hablar del arbitraje. El encuentro será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán, un juez que suele generar controversia y cuyo manejo disciplinario es seguido con atención por ambos equipos. “El jueves vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y vamos a hacer lo mismo que en Brasil y Ecuador para poder clasificar (...) Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros, nos complicaremos solos. Vamos con un plan de juego a buscar la clasificación”, sentenció Jimmy Martínez.

Boca venció a la UC en el primer partido de la Libertadores. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El alza de la UC

La recuperación comenzó en Brasil. Tras caer ante Boca, la UC derrotó a Cruzeiro como visitante, resultado que cambió el escenario del grupo y fortaleció al plantel en un contexto complejo. Luego venció a Barcelona en Guayaquil, empató ante los brasileños y le volvió a ganar al elenco ecuatoriano.

Pero más allá de los resultados, en la UC destacan que el equipo mostró otra disposición en la cancha. Católica pasó de esperar al rival a intentar manejar distintos momentos de los partidos. Incluso en encuentros donde sufrió, como ante Cruzeiro, el equipo buscó atacar los espacios y dañar a sus rivales cuando recuperaba la pelota.

En esa evolución también aparecen decisiones individuales relevantes dentro del plantel. Una de ellas fue la recuperación futbolística de Montes. El atacante tuvo un inicio de temporada irregular, pero terminó consolidándose como una pieza importante dentro del esquema de Garnero. También el retorno de Fernando Zuqui, quien en la Libertadores ha sido una pieza clave. En relación con el debut ante Boca, desapareció del equipo Gary Medel, quien sufrió un desgarro y ha perdido terreno.

Para este jueves, la única baja confirmada de Universidad Católica es Juan Francisco Rossel, quien fue operado por un corte en el ojo derecho que le produjo un golpe de Arturo Vidal, acción que el cuestionado árbitro José Cabero no consideró infracción ni tarjeta amarilla. Mientras que Gary Medel y Juan Ignacio Díaz son dudas. Garnero esperará hasta última hora al central argentino, sobre todo, por la solidez que ha mostrado en la Libertadores y las dudas que dejó Daniel González las pocas veces que atacó Colo Colo, ya que tuvo gran responsabilidad en el primer gol de Javier Correa.

Las combinaciones de la UC

En términos deportivos, el panorama cruzado es simple. Si la UC empata o derrota a Boca, avanzará directamente a octavos de final y además asegurará el primer lugar del grupo. Si pierde, dependerá de lo que ocurra en Brasil entre Cruzeiro y Barcelona.

De caer ante Boca, un triunfo de Cruzeiro dejaría eliminada a la UC de la Copa Libertadores y la enviaría a disputar la Copa Sudamericana. Si los brasileños no logran ganar, Católica avanzará incluso perdiendo en Buenos Aires.

Del otro lado aparece un Boca Juniors presionado por el contexto deportivo y por la obligación matemática de ganar para seguir con vida en la Libertadores. El cuadro argentino llega a la última fecha tercero en el grupo y sin margen de error. La situación ha generado un ambiente complejo en Buenos Aires. El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura argentino y atraviesa semanas marcadas por cuestionamientos internos y críticas desde la prensa.

El partido frente a la UC aparece como la síntesis del semestre de Boca. Una eliminación en fase de grupos profundizaría el escenario de crisis deportiva que arrastra el club tras temporadas irregulares y sin títulos. A eso se suma que el técnico argentino deberá enfrentar el encuentro con varias bajas importantes. La primera ausencia confirmada es la del defensor Ayrton Costa, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Marco Pellegrino.

En el mediocampo tampoco estará disponible Santiago Ascacíbar, quien también debe cumplir suspensión. Las dudas principales están en ataque. Adam Bareiro sigue recuperándose de un desgarro y está prácticamente descartado para enfrentar a Católica. La otra preocupación pasa por Miguel Merentiel. El delantero uruguayo sufrió un desgarro leve en el sóleo y en Boca lo esperarán hasta último momento.