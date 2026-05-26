¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile

A la vez que las expectativas de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán crecen, y con ello la posibilidad de abrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del tráfico global de petróleo, el precio del dólar en el país se desploma.

A pesar de que este martes Irán acusó a EEUU de violar su espacio aéreo en el sur del país tras lanzar una serie de bombardeos en contra de puntos en ese país, los mercados continúan su marcha al alza.

Durante el fin de semana el presidente de EEUU, Donald Trump apuntó a que están cerca de un acuerdo definitivo con el país islámico, y este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, señaló que “es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión, pero nadie puede decir que la firma sea inminente”.

De hecho este lunes el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, se desplazó este lunes a Qatar para debatir con las autoridades la situación de las negociaciones con Estados Unidos.

A esta hora el dollar index - que mide a la moneda ante una canasta de divisas - ceder 0,03% hasta los 99,15 puntos, aunque en lo que va del ejercicio acumula un alza de 1,23%.

En EEUU el S&P500 sube 0,44%, mientras que el tecnológico Nasdaq gana 0,79%. En Europa, el CAC40 de Francia y el DAX alemán pierden 1,03% y 0,84% después de las ganancias de este lunes.

En Chile el precio del dólar cerró bajo los $900, y este martes cotiza en los $893 con una baja de $1,4.

En lo que va del mes la baja es de $3,55 en el mes y de $4,15 en el año, pero la caída es de $39,46 respecto del techo de $932,46 del pasado 30 de marzo.

Sin embargo, se encuentra $50 más alto respecto del piso de los $842,9 del 9 de febrero pasado.

Con este telón de fondo, las expectativas de una baja mayor del dólar ante un eventual acuerdo de paz crecen, pero la pregunta es cuál es el valor del tipo de cambio sin el conflicto.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, explica que “nuestros modelos de fundamentales apuntan a un fair value del dólar entre $860 y $880 considerando la ausencia de la guerra".

En esa línea apunta que “para fin de año, proyectamos un dólar en $880 en línea con un precio del cobre elevado y un flujo favorable de inversión al país. A pesar del ruido fiscal del país, Chile destaca por sus fundamentos macro en términos relativos”.

Por su parte, Alejandro Fernández, socio de Gémines Consultores, sostiene que ante un eventual acuerdo, el dólar podría bajar entre $10 y $15.

“Lo más sorprendente es que esté donde está con este precio del cobre. Hay una debilidad oculta en esto. Si la economía empieza a crecer luego del fiasco del primer trimestre, ahí sí puede haber una baja del tipo de cambio de unos 20 pesos, hasta $850 más o menos”.

En ese sentido, explica que el peso chileno se mantiene presionado por tanto por el bajo crecimiento como por “el debilitamiento institucional del estallido y las interrogantes que levantó el gobierno de Gabriel Boric”.

Para Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, el tipo de cambio podría descender hasta los $880 ante un fin al conflicto, esto si es que el precio del cobre se mantiene sobre los US$6 por libra.

“Pero si se ajusta el precio del cobre - hoy presionado por toma de posiciones de fondos de inversión - hacia valores en torno a US$5,50, el tipo de cambio se equilibraría en niveles más elevados”, precisa.

Este martes el precio del cobre subió 0,18% hasta los US$6,16 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. Con esto, el precio promedio del año se ubica en US$5,878, muy por sobre los US$4,235 del 2025. En tanto, en la bolsa de Nueva York los futuros del metal rojo se empinan a 0,12% a US$6,3873 por libra.

Para el economista de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón, el fin al conflicto podría empujar al dólar hasta los $850 o menos, para llegar al término del presente ejercicio a un rango de $800-$820.