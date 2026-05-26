SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

    El dólar cotiza bajo los $900 pero aún se encuentra $50 más alto respecto del piso que tocó a inicios de año. Los economistas plantean que un fin al conflicto podría seguir presionándolo a la baja.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    A la vez que las expectativas de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán crecen, y con ello la posibilidad de abrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del tráfico global de petróleo, el precio del dólar en el país se desploma.

    A pesar de que este martes Irán acusó a EEUU de violar su espacio aéreo en el sur del país tras lanzar una serie de bombardeos en contra de puntos en ese país, los mercados continúan su marcha al alza.

    Durante el fin de semana el presidente de EEUU, Donald Trump apuntó a que están cerca de un acuerdo definitivo con el país islámico, y este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, señaló que “es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión, pero nadie puede decir que la firma sea inminente”.

    De hecho este lunes el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, se desplazó este lunes a Qatar para debatir con las autoridades la situación de las negociaciones con Estados Unidos.

    A esta hora el dollar index - que mide a la moneda ante una canasta de divisas - ceder 0,03% hasta los 99,15 puntos, aunque en lo que va del ejercicio acumula un alza de 1,23%.

    En EEUU el S&P500 sube 0,44%, mientras que el tecnológico Nasdaq gana 0,79%. En Europa, el CAC40 de Francia y el DAX alemán pierden 1,03% y 0,84% después de las ganancias de este lunes.

    En Chile el precio del dólar cerró bajo los $900, y este martes cotiza en los $893 con una baja de $1,4.

    En lo que va del mes la baja es de $3,55 en el mes y de $4,15 en el año, pero la caída es de $39,46 respecto del techo de $932,46 del pasado 30 de marzo.

    Sin embargo, se encuentra $50 más alto respecto del piso de los $842,9 del 9 de febrero pasado.

    Con este telón de fondo, las expectativas de una baja mayor del dólar ante un eventual acuerdo de paz crecen, pero la pregunta es cuál es el valor del tipo de cambio sin el conflicto.

    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, explica que “nuestros modelos de fundamentales apuntan a un fair value del dólar entre $860 y $880 considerando la ausencia de la guerra".

    En esa línea apunta que “para fin de año, proyectamos un dólar en $880 en línea con un precio del cobre elevado y un flujo favorable de inversión al país. A pesar del ruido fiscal del país, Chile destaca por sus fundamentos macro en términos relativos”.

    Por su parte, Alejandro Fernández, socio de Gémines Consultores, sostiene que ante un eventual acuerdo, el dólar podría bajar entre $10 y $15.

    “Lo más sorprendente es que esté donde está con este precio del cobre. Hay una debilidad oculta en esto. Si la economía empieza a crecer luego del fiasco del primer trimestre, ahí sí puede haber una baja del tipo de cambio de unos 20 pesos, hasta $850 más o menos”.

    En ese sentido, explica que el peso chileno se mantiene presionado por tanto por el bajo crecimiento como por “el debilitamiento institucional del estallido y las interrogantes que levantó el gobierno de Gabriel Boric”.

    Para Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, el tipo de cambio podría descender hasta los $880 ante un fin al conflicto, esto si es que el precio del cobre se mantiene sobre los US$6 por libra.

    “Pero si se ajusta el precio del cobre - hoy presionado por toma de posiciones de fondos de inversión - hacia valores en torno a US$5,50, el tipo de cambio se equilibraría en niveles más elevados”, precisa.

    Este martes el precio del cobre subió 0,18% hasta los US$6,16 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. Con esto, el precio promedio del año se ubica en US$5,878, muy por sobre los US$4,235 del 2025. En tanto, en la bolsa de Nueva York los futuros del metal rojo se empinan a 0,12% a US$6,3873 por libra.

    Para el economista de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón, el fin al conflicto podría empujar al dólar hasta los $850 o menos, para llegar al término del presente ejercicio a un rango de $800-$820.

    Más sobre:MercadoDólarTipo de CambioIránEEUU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno

    Ministerio de la Mujer confirma que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna antes del 15 de junio

    Megainfraestructura por casi US$ 4.500 millones que extenderá puerto de San Antonio recibe aprobación ambiental

    Cabo de la Armada fallece en Viña del Mar tras ser atropellado por otro funcionario de la institución

    Lo más leído

    1.
    Máximo Pacheco renuncia a directorio de Novandino Litio: “He seguido atentamente la ofensiva que han llevado algunos sectores”

    Máximo Pacheco renuncia a directorio de Novandino Litio: “He seguido atentamente la ofensiva que han llevado algunos sectores”

    2.
    Bajo crecimiento y alta inflación: mercado se inclina porque el Banco Central mantenga la tasa de interés en lo que resta de año

    Bajo crecimiento y alta inflación: mercado se inclina porque el Banco Central mantenga la tasa de interés en lo que resta de año

    3.
    Ministerio Público designa a fiscal Cubillos para investigar posibles irregularidades en Codelco por producción de cobre

    Ministerio Público designa a fiscal Cubillos para investigar posibles irregularidades en Codelco por producción de cobre

    4.
    Por qué las tres mayores minas privadas han sido más rentables que Codelco en 15 años

    Por qué las tres mayores minas privadas han sido más rentables que Codelco en 15 años

    5.
    Sonda aprueba su primer aumento de capital en 14 años

    Sonda aprueba su primer aumento de capital en 14 años

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric
    Chile

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric

    Ministerio de la Mujer confirma que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna antes del 15 de junio

    Cabo de la Armada fallece en Viña del Mar tras ser atropellado por otro funcionario de la institución

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno
    Negocios

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno

    ¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

    Megainfraestructura por casi US$ 4.500 millones que extenderá puerto de San Antonio recibe aprobación ambiental

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    El autocrítico reencuentro de Brayan Cortés con la Roja: “Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón”
    El Deportivo

    El autocrítico reencuentro de Brayan Cortés con la Roja: “Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón”

    Panamá lleva un pedazo de Chile al Mundial: Cecilio Waterman y César Yanis entran en la lista

    “A uno le gusta que le digan las noticias de frente”: jugador uruguayo que no irá al Mundial revela gesto de Marcelo Bielsa

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era
    Cultura y entretención

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era

    Filme producido por chilenos gana Palma de Oro a Mejor Cortometraje en Cannes 2026

    Piare con P revela su rehabilitación por alcoholismo: “Fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”
    Mundo

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Con un llamado a cuidar la red de alcantarillado autoridades lanzan Plan de Invierno 2026 de la Región Metropolitana

    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile
    Paula

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía