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    Política

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric

    Ambas colectividades darán puntos de prensa para entregar detalles sobre la decisión de presentar un libelo acusatorio en contra del extitular de Hacienda.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Nicolás Quiñones
    Nicolás Grau, exministro de Hacienda. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    El Partido Nacional Libertario anunció la decisión de acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    Esto, luego que el gobierno presentó finalmente el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026, en el que se apunta en el último informe que realizó la administración anterior del expresidente Gabriel Boric hubo un “error” en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030.

    Según el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en ese informe del cuarto trimestre del 2025, el gobierno no incluyó deuda por unos US$10.500 millones ($9.559.289 millones) para el período 2026-2030, lo que generó un cambio en las proyecciones de la deuda para ese lapso.

    La determinación del PNL fue informada por el exdiputado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, mediante una publicación en sus redes sociales.

    “A las 15 horas tendremos un punto de prensa en la sede del PNL, en que comunicaremos con nuestros parlamentarios el detalle de nuestra decisión de acusar constitucionalmente al exministro Grau”, escribió.

    El diputado Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada libertaria, planteó que se basan en “los artículos 3 y 5 de la ley de Administración Financiera del Estado, porque estos artículos contienen deberes legales, objetivos de coordinación, de unidad, de consistencia entre los componentes del sistema de Administración Financiera del Estado, y ya hay una inconsistencia aritmética del orden de 10.000 millones, más de 10.000 millones de dólares”.

    A eso agregó que “esta proyección de déficit y proyección de deuda en el mismo IFP, lo que es difícilmente compatible con esos detalles. Y además de la acusación constitucional, vamos a buscar a todos los responsables penales que existan detrás de la situación que hoy día se ha descubierto en materia de economía y en materia de hacienda en nuestro país”.

    El diputado libertario e integrante de la Comisión de Hacienda, Pier Karlezi, en tanto, remarcó que “las responsabilidades políticas, civiles y penales se deben pagar siempre” y que si la acusación no está presentada “de aquí a una semana, la presentaremos nosotros y el resto tendrá que explicar por qué no la firma”.

    Republicanos respaldan la AC

    Luego, el jefe de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, confirmó la disposición de la tienda a sumarse a la presentación del libelo acusatorio.

    “Excelente noticia, Johannes Kaiser. Como republicanos vamos a seguir la misma ruta y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto”, señaló.

    En otra publicación, el parlamentario escribió: “Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al exministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”.

    Además, sostuvo que “no es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”.

    Más sobre:Nicolás GrauAcusación constitucionalPartido Nacional LibertarioPNLPartido Republicano

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