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    Valencia mueve las piezas en el Ministerio Público y traslada ECOH bajo el mando de la nueva Fiscalía Supraterritorial

    La determinación del fiscal nacional se hará efectiva a contar del próximo 1 de julio. El fiscal regional Héctor Barros comunicó a los equipos que se desempeñaban en la unidad que se iniciará un traspaso progresivo en las progresivas semanas.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Miguel Ángel Orellana y Ángel Valencia

    Uno de los sellos de la gestión de Ángel Valencia a la cabeza del Ministerio Público ha sido modificar una serie de modalidades de trabajo para avanzar en la integración de ciertos focos investigativos.

    Entre ellas, impulsó con fuerza el proyecto de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la creación de la Fiscalía Supraterritorial y también la Ley de Fortalecimiento de la institución, que no sólo está aparejada al ingreso de nuevos funcionarios, sino que trae consigo una reestructuración significativa.

    Pero aunque esas tres iniciativas han generado movimientos importantes en la entidad, los ajustes no se detienen ahí.

    Recientemente el fiscal nacional selló un nuevo reordenamiento y zanjó que ECOH ya no será una unidad independientemente, sino que pasará a estar bajo la dependencia de la Fiscalía Supraterritorial. O sea, bajo el alero del fiscal Miguel Ángel Orellana. El persecutor, paulatinamente, se ha ido transformando en uno de los aliados de Valencia en la institución, al punto que hace poco entró en el tercer lugar de subrogancia.

    De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, el ajuste se hará efectivo a partir del miércoles 1 de julio, aunque las labores asociadas a ello ya comenzaron.

    Hace algunos días el fiscal regional Sur, Héctor Barros, quien ha liderado con éxito dichos equipos contra el crimen organizado desde su creación, envió un correo a los funcionarios que ahí se desempeñan y transmitió que iniciarían los trabajos de traspaso correspondientes.

    La determinación, según comentan desde el Ministerio Público, no es algo que debiese sorprender. Según quienes siguieron la creación e instalación de la Supraterritorial, siempre se pensó que estuviera al mando de ECOH, precisamente por el espíritu con el que nace: “Investigar y perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad que operan a través de distintas regiones o fronteras internacionales”.

    Así, al menos bajo la concepción que tenían en la Fiscalía Nacional respecto de la unidad que lidera Orellana, la única duda que quedaba era cuándo se ejecutaría el cambio. Y se definió que lo mejor era que fuese a contar del segundo semestre de este 2026.

    Asimismo, funcionarios que se desempeñan en ECOH transmiten que también se analiza como una medida lógica que no tendría implicancias en la operatividad de los equipos. Recuerdan, en ese sentido, que ya ambas entidades funcionaban en el mismo edificio y que ahora se agilizarán una serie de coordinaciones. Por lo mismo la decisión fue percibida como un ajuste administrativo, para radicar ECOH de forma orgánica a una entidad ya establecida.

    Quienes hacen una lectura más política, eso sí, aseguran que esta determinación viene a marcar una vez más las diferencias y lejanía que hay entre Valencia y Barros.

    Fuentes consultadas por este medio manifiestan que es claro que el fiscal nacional ha optado por no traspasar mayores responsabilidades al persecutor regional -cuyo mandato termina en 2027- y ejemplifican que fue la misma razón que pesó cuando no lo designó al mando de la Fiscalía Regional Metropolitana Norte pese a haber liderado esa terna.

    Más sobre:Fiscalía SupraterritorialEcohEquipo contra el crimen organizado y homicidiosLa Tercera PMHéctor BarrosÁngel Valencia

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