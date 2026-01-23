El dream team de Valencia y Orellana: los primeros 14 persecutores que se integran a la Fiscalía Supraterritorial

El 26 de diciembre pasado se sellaron las 14 ternas de los preseleccionados para integrarse como fiscales adjuntos de la Fiscalía Supraterritorial, la nueva unidad del Ministerio Público que inicia formalmente sus labores en marzo próximo y que encabeza el fiscal Miguel Ángel Orellana.

Así, luego de ultimar detalles, fue a fines de la primera quincena de enero que el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, se comunicó con cada uno de los 14 seleccionados para confirmarles que debían dejar los puestos que hasta ese momento tenían para comenzar su preparación para el nuevo desafío.

La Fiscalía Supraterritorial, como se ha destacado desde que se promulgó la ley que establece su creación, en septiembre de 2025, será la entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad que tendrá posibilidad de operar en todas las regiones del país.

La selección de los primeros investigadores fue acuciosa, pues debieron enfrentar pruebas escritas y también entrevistarse con Orellana, quien previamente se instaló en una pequeña oficina provisoria en la Fiscalía Nacional. Fue él junto a Valencia quienes llevaron con total reserva el proceso, aunque el resultado comenzó a trascender como un secreto a voces en los pasillos del Ministerio Público.

Los 14 nombres se han manejado con cautela por la institución, con miras a resguardar el proceso y las capacitaciones que los persecutores deberán realizar antes de que la nueva unidad haga su estreno formalmente. De hecho quienes han sabido del trabajo de Orellana comentan que su plan es que las indagatorias de su Fiscalía se lleven de manera despersonalizada, es decir, que las causas no sean asociadas a un fiscal en específico sino que todo quede institucionalizado como Fiscalía Supraterritorial.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera la mayoría de los elegidos ya ha confirmado a su entorno las nuevas tareas que emprenderán. Por lo demás, en las fiscalías regionales se asume como un orgullo que uno de los suyos fuera fichado por el equipo de Orellana.

Sin ir más lejos, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, destacó en medio de su última cuenta pública a dos fiscales específicos que llegarán a la Supraterritorial.

Los elegidos

os seleccionados por Valencia y Orellana son 12 hombres y dos mujeres. Ocho provienen de tres fiscalías de la Región Metropolitana y seis son de otras zonas del país.

En esta primera etapa, se incluyó a profesionales con experiencia en delitos que se cometen en las tres macrozonas del territorio nacional: Norte, Centro y Sur.

Héctor López - Tarapacá Paola Apablaza - Tarapacá Ignazio Rivera - Valparaíso Cristián Paredes -Valparaíso Jorge Carmona - Metropolitana Sur Ernesto Navarro - Metropolitana Oriente Marcelo Vargas - Metropolitana Oriente Pablo Sabaj - Metropolitana Centro Norte Claudia España - Metropolitana Centro Norte Sebastián Gana - Metropolitana Centro Norte Esteban Silva - Metropolitana Centro Norte Alfredo Cerri - Metropolitana Centro Norte Nicolás Núñez - O’Higgins Enrique Vásquez - La Araucanía

Entre las primeras tareas que enfrentarán están capacitaciones en temáticas variadas que cursarán junto a profesionales de la misma institución, vía las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, pero también habrá otra destacada en el extranjero.

Este fin de semana, de hecho, los persecutores emprenderán viaje a Italia para interiorizarse en asuntos ligados al crimen organizado y formas más efectivas de persecución, en un viaje costeado por Italia.

Miguel Ángel Orellana MARIO TELLEZ

Lo anterior, porque el foco inicial, como indicó el fiscal Orellana en entrevista con este medio hace algunas semanas, es levantar grandes flujos de información sobre estructuras y fenómenos criminales.

“Hay que ver fenómenos delictivos y mercados criminales más que causas en particular. Sí tenemos un interés muy importante en hacer seguimiento, recibir información, recolectar y sistematizar información disponible. Lo que estamos haciendo es implementar la estructura que nos permita de manera rápida y eficiente recolectar y analizar antecedentes”, dijo.

A este primer grupo de fiscales, cabe hacer presente, no será el único. La ley que creó la Fiscalía Supraterritorial establece que su dotación será de 35 persecutores.

Italia

Según quienes conocen del tenor de la capacitación en Italia, la agenda del curso está orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales en la persecución del crimen organizado. Entre las actividades contenpladas, se consideran instancias de capacitación estratégica, operativa y ética, a través de reuniones técnicas y exposiciones especializadas con los principales órganos del sistema antimafia italiano.

Como pudo conocer este medio, el programa incluye sesiones en el Consejo Superior de la Magistratura y en la Escuela Superior de la Magistratura, así como reuniones formativas con la Dirección Nacional Antimafia, la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) y las Direcciones Distritales Antimafia de Nápoles y Palermo. Los contenidos abordan, entre otros aspectos, la formación de fiscales especializados, el trabajo interagencial y la cooperación internacional, el seguimiento financiero (follow the money), el uso de tecnologías y herramientas de análisis criminal, y los principios deontológicos del ejercicio de la función fiscal.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público consultadas, esto le permitirá a los persecutores conocer en profundidad el modelo italiano de persecución del crimen organizado, con especial énfasis en el tráfico ilícito de drogas transnacional y en organizaciones criminales de alcance internacional.