Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

La tercera semana de movilizaciones en Bolivia se inició, el lunes, con 22 bloqueos en distintas regiones, siendo el departamento de La Paz el más afectado, con 15 paralizaciones en total. Centenares de manifestantes llegaron a la capital pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz e intentaban ingresar a la plaza Murillo.

Los manifestantes y la policía se enfrentaron en pleno centro de la capital, que se encontraba resguardada con anillos de seguridad.

La policía respondió con gas lacrimógeno a los manifestantes que usaron dinamita, palos y piedras lanzadas con honda. En algunas calles había fogatas, que se encendieron usando puertas, ventanas, carteles, indicó el diario La Razón.

La marcha se suma a la ola de protestas y bloqueos que ha afectado al departamento de La Paz. Durante las últimas jornadas, distintos sectores sociales instalaron puntos de cortes en carreteras estratégicas y realizaron movilizaciones en demanda de soluciones económicas y cambios políticos.

Las movilizaciones se han ido agudizando con bloqueos y protestas instaladas en distintos puntos del departamento de La Paz. Sectores evistas, organizaciones campesinas y grupos afines a la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen medidas de presión y rechazan cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno.

Los movilizados sostienen que la protesta continuará hasta lograr la salida de Rodrigo Paz, mientras la sede de gobierno enfrenta restricciones vehiculares, cierres de vías y una creciente tensión social.

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de las investigaciones iniciadas por los hechos registrados durante los conflictos y movilizaciones en el país.

Los cortes en la carretera han afectado el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en mercados y supermercados, donde ya se reporta escasez y aumento de precios.

Según indicó el diario La Razón, comerciantes y consumidores advirtieron que varios productos están llegando de forma irregular debido a las dificultades de transporte y la interrupción de rutas, situación que afecta principalmente a alimentos perecederos como verduras, frutas, carne de pollo y otros productos básicos de la canasta familiar.

En algunos supermercados, como Hipermaxi, indicó el periódico, la carne de pollo escasea y la de res mantiene sus precios, pero en menor cantidad, mientras que en los centros de abasto no se encuentra pollo, la carne de vaca subió a más de Bs 100 (US$ 14) y la de cerdo incrementó su precio en un 10% o 20%.

Por otro lado, dijo La Razón, los compradores tampoco encuentran pescado, ya que este producto viene del lago Titicaca y Oruro, con vías de acceso vehicular. Algunos productos empiezan a desaparecer temporalmente de los puestos de venta y supermercados por la falta de reposición.

Ante esto, el gobierno habilitó puentes aéreos para abastecer de carne a la población con venta en las agencias de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. Un avión Hércules, enviado como apoyo del gobierno de Argentina, llegó a La Paz con 12 toneladas de pollo provenientes de Santa Cruz.

“Agradecidos con el gobierno argentino por este apoyo y el puente aéreo para que lleguen alimentos a este lado del país, con esta ayuda vamos a poder traer más toneladas de carne”, dijo el viceministro de Comercio y Logística interna, Gustavo Serrano.

La situación también ha generado preocupación entre productores y distribuidores, quienes señalan que cientos de camiones permanecen varados en carreteras bloqueadas, provocando pérdidas económicas y desperdicio de alimentos.

Sectores productivos advirtieron que el problema no solo afecta a la comercialización, sino también a toda la cadena logística nacional, desde el traslado de combustible hasta el abastecimiento de insumos y productos hacia las principales ciudades.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando operativos para habilitar rutas y normalizar el abastecimiento en distintas regiones del país.

Cortes en distintas regiones

El informe de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) indicó que las protestas en la capital se encuentran distribuidas en varias zonas, entre ellas Achiri, Desaguadero, Colquiri, Sica Sica, Entre Ríos, Pumazani, Alto Lima y San Andrés de Machaca, entre otros.

Se registran tres bloqueos en Curahuara de Carangas, en el límite con La Paz; Caihuasi, en la zona de Caracollo, y Ventilla.

La Policía y los militares desbloquearon varios puntos la madrugada del sábado 16 de mayo, mientras que los campesinos e integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) retomaron las protestas el mismo fin de semana.

En el caso de Cochabamba, son tres los puntos de protesta: en Tukiña, en Cruce de Vacas y en Colomi. Sin embargo, los vecinos de la zona anunciaron que se instalaría otra protesta en el kilómetro 10 de la carretera a Santa Cruz; sin embargo, hasta las 6:30 aún no había nada.

En Santa Cruz se mantiene un bloqueo en la zona de San Julián, carretera que une Santa Cruz con Beni, pese a que los movilizados decretaron un cuarto intermedio.

Sectores afiliados a la Federación Departamental Tupac Katari se concentraron este lunes en inmediaciones de la estación del Teleférico Morado, en el sector del Faro Murillo de El Alto, desde donde iniciarán una movilización rumbo al centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Otro grupo de manifestantes también se reunió en la plaza Ballivián de El Alto con el objetivo de bajar hacia la sede de gobierno y sumarse a las protestas instaladas en el centro paceño.

Este lunes, El Alto y La Paz amanecieron con calles vacías y poco movimiento. Uno de los principales puntos de reunión se instaló en la plaza Ballivián de El Alto, donde los Ponchos Rojos y juntas vecinales comenzaron a organizar columnas de movilizados para descender hacia el centro paceño.

Otro grupo de sectores sociales se concentró en las inmediaciones del peaje de la autopista La Paz-El Alto con el mismo objetivo. Otro grupo de otras provincias se concentró en el Faro Murillo.

En la sede de gobierno también se registraron concentraciones de comunarios entre la avenida del Poeta y la avenida del Libertador, desde donde las organizaciones prevén avanzar hacia la plaza Murillo.

A su vez, dirigentes del Distrito 7 de El Alto confirmaron su participación y apoyo a la marcha evista y señalaron que se sumarán otros sectores movilizados que exigen la renuncia del mandatario.

Protestas en La Paz, Bolivia. Imagen @PopularFront en X.

Las movilizaciones han provocado la ausencia del transporte público y la población debe caminar largos tramos para llegar a sus fuentes de trabajo.

Respuesta de la Cancillería

La Cancillería boliviana rechazó este lunes las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien el domingo calificó los conflictos sociales en Bolivia como una “insurrección popular” y ofreció mediar si lo invitan.

A través de un comunicado, la Cancillería rechazó las declaraciones sobre la situación interna del país y dijo que “no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados”.

“Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos”, remarcó Cancillería.

Asimismo, dijo que el Estado reafirma que los desafíos actuales deben resolverse en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y “mediante mecanismos de diálogo que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano”.

En la nota, recuerda que el diálogo ya está convocado y se encuentra en curso con distintos sectores sociales, políticos y productivos del departamento de La Paz.

“Las transformaciones que Bolivia requiere, luego de casi veinte años de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales acumulados, deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía”, acotó.

El comunicado recuerda al presidente Petro la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe.

“El Estado Plurinacional de Bolivia ratifica su compromiso con la paz social, la estabilidad democrática y la búsqueda de soluciones pacíficas e institucionales”.

El domingo, mediante su cuenta de X, el presidente Petro calificó como una “insurrección popular” que es la respuesta a la “soberbia geopolítica” de las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, posteó en su cuenta en X.