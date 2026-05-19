Guillermo Ramírez: “Me atrevería a decir que la UDI es el partido más leal al gobierno”

El timonel de la UDI, diputado, y presidente de la comisión de Medio Ambiente, Guillermo Ramírez, abordó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por la editora Eugenia Fernández y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez, el trámite de la megarreforma, lo anuncios de la Cuenta Pública y la interna de la UDI.

¿Cuántas indicaciones ha recibido la comisión de Medio Ambiente?

Hasta la noche del domingo habían entrado 70. Probablemente lleguemos a unas cien. Más que el número de indicaciones lo importante es la disposición de la comisión, y es buena. El ambiente ha sido completamente distinto al que había en la comisión de Hacienda.

En Hacienda no hubo grandes acuerdos, más bien acabó en “aplanadora”

Más que aplanadora, para poder llegar a un acuerdo y estudiar una propuesta necesitas poder conversar. Cuando una parte te pone mil indicaciones no hay espacio para conversar, estás todo el rato votando. Ese tiempo que había la oposición tomó la decisión de ocuparlo no en discutir sino en molestar, entorpecer, generar un ambiente diabólico como ellos mismos dijeron.

Los tiempos que establecía el gobierno eran de corta tramitación

Sí pero cuando al final no hay propuestas de verdad el tiempo parece el adecuado. Con ese mismo tiempo el Partido de la Gente llegó a un acuerdo con el gobierno. Con ese mismo tiempo el gobierno ha recogido propuestas de la DC.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, dijo en Desde la Redacción que se pasó aplanadora

Entiendo que el alcalde Vodanovic dijo eso cuando ustedes le preguntaron por el tema de las mil indicaciones, como diciendo ‘no nos dejaron otra alternativa’. Estamos todos acostumbrados a que el Frente Amplio le eche la culpa a los demás por sus propias acciones. Lamento que el alcalde Vodanovic, que yo lo tengo por los moderados del Frente Amplio, caiga en la misma lógica (...) Fueron a La Moneda a sacarse una selfie para decir que habían dialogado y salieron criticando. Es el Frente Amplio el que dijo que iban a votar en contra y que lo iban a llevar al Tribunal Constitucional antes de que el proyecto se presentara. A mí que me digan que ellos tenían disposición al diálogo, o sea, el chiste se cuenta solo.

¿Qué le parece el llamado del ministro Alvarado al Socialismo Democrático de entablar una conversación en el Senado y que se descuelguen del FA y el PC?

Vemos con cierta frustración, y debo decir también con cierto temor en mi caso, que terminemos tempranito con una oposición parecida a la que tuvo Piñera II. Hubo personas que dijeron en realidad se nos pasó la mano con el Presidente Piñera y yo pensaba, a propósito de esa autocrítica, que íbamos a tener una oposición un poquito más constructiva (...) Veo que están cayendo en los mismos vicios.

A raíz de la declaración de la ministra Steinert -que dijo que no se esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado-, el Presidente en la campaña presentó planes concretos respecto a diagnósticos acabados

Lo que vamos a ver el primero de junio (en la Cuenta Pública) es a un Presidente que habiendo hecho el diagnóstico va a hacer anuncios importantes en temas de seguridad, con plazos, objetivos concretos. Y a partir del 2 de junio la ministra Steinert va a tener que agarrar todos esos anuncios que va a hacer el Presidente Kast, que ya van a estar en forma de proyecto de ley, y va a llegar con esos proyectos al Congreso a explicarlos, a exponerlos, para que empiece la discusión. Los chilenos que hoy día reclaman con razón un itinerario y un plan más claro respecto a lo que se va a hacer en materia de seguridad van a ver plenamente satisfechas sus expectativas el 1 de junio.

¿Compartirá que al menos confunde lo que dijo la ministra?

No fue una buena cuña. Desde el gobierno lo que han dicho es que si uno mira la entrevista completa en su contexto se entiende perfectamente el alcance pero en este oficio uno tiene que entender que tiene que cuidarse también de las cuñas y, por lo tanto, fue una mala cuña.

¿Qué espera la UDI de la Cuenta Pública?

Hay tres cosas que nos importan mucho. La primera, un anuncio robusto en materia de seguridad y control migratorio. Lo segundo es que nos gustaría que el Presidente aprovechara la oportunidad para comunicarle con toda claridad a los chilenos en qué estado encontró a la Nación, en todos los aspectos donde haya cosas que el gobierno considere que es bueno que los chilenos sepan, para ir desmitificando y demostrando que la situación es mucho más precaria y difícil de la que muchos creen. Le hemos pedido al gobierno que en materia social haga anuncios que sean importantes respecto de tres temas: desempleo femenino, la vivienda y las listas de espera.

¿Tiene ganas de seguir como presidente de la UDI?

Uno tiene sentido de responsabilidad, pero ganas no sé si es una palabra que aplica para este tipo de cosas. Yo estoy disponible si es que la bancada y ciertos grupos de militantes organizados, que son muchos, consideran que soy la mejor persona, pero la verdad es que hay muy buenos nombres de personas que también están disponibles.

¿Jorge Alessandri es uno de ellos?

Tengo un sesgo en favor de Jorge Alessandri. Somos amigos hace tanto tiempo.

¿Qué diferenciaría una postulación suya o de quienes están disponibles con la opción de Pablo Longuera?

La campaña es el momento para hacer ese tipo de diferenciación. Hoy día sí está claro respecto de la postura frente a este gobierno que tenemos una diferencia. Nosotros hemos apoyado al gobierno en su instalación y lo hemos hecho durante todas estas semanas de manera muy clara. Me atrevería a decir que la UDI es el partido más leal al gobierno. Creemos que a este gobierno le tiene que ir bien. Este gobierno representa nuestras ideas, que son ideas de derecha, de libertad (...). Este es un gobierno fundado sobre nuestras ideas.

¿La UDI es más leal que republicanos?

Tengo la impresión de que desde la UDI han surgido menos críticas al gobierno que de cualquier otro partido. ¿Por qué no menciono particularmente al Partido Republicanos? Porque no estoy en una competencia.