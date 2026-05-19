Más de 1,7 millones de personas activaron subsidio al gas en su primer día

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó este lunes la alta demanda que registró el nuevo subsidio al gas licuado durante su primera jornada de funcionamiento, asegurando que más de 1,7 millones de personas ya activaron el beneficio en apenas unas horas.

“A las 21.30 horas, se verificaron nada menos que 1.734.643 activaciones del cupón de gas. Esto equivale a que en un solo día ya lo activaron 22% de los potenciales beneficiarios”, afirmó la autoridad.

La medida corresponde al denominado “Subsidio al gas licuado”, en el marco del Plan Chile Sale Adelante, estrategia diseñada para enfrentar el impacto económico que ha generado el alza de los combustibles en los hogares del país.

El beneficio consiste en un cupón de $27.000 destinado a cubrir gastos asociados a la compra de gas licuado y está dirigido a familias que pertenezcan hasta al 80% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares (RSH).

Desde el Ejecutivo explicaron previamente que el referido subsidio busca aliviar uno de los gastos domésticos más relevantes, especialmente en medio del aumento sostenido de los costos energéticos y el acercamiento de las temporadas de bajas temperaturas.

Cupón de Gas

Cómo acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, las personas deben ingresar al sitio web habilitado por el gobierno, cupondegas.gob.cl, utilizando su ClaveÚnica. Posteriormente, dentro de la plataforma, se debe solicitar la activación del cupón, proceso que requiere contar con una CuentaRUT de BancoEstado.

Una vez habilitado, el cupón podrá utilizarse de manera digital mediante la aplicación Rutpay o la app de BancoEstado. Asimismo, quienes no cuenten con acceso digital podrán imprimirlo presencialmente en CajaVecina para luego utilizarlo en distribuidores adheridos al programa.

Según detalló el gobierno, el subsidio será entregado a quienes cumplan tres requisitos al 16 de abril de 2026: estar inscritos en el Registro Social de Hogares, pertenecer al tramo del 80% de menores ingresos y ser jefes o jefas de hogar mayores de 18 años.

Además, el Ejecutivo informó un calendario escalonado para el uso efectivo del beneficio. Quienes activen el cupón entre el 18 y el 29 de mayo podrán utilizarlo desde el 17 de junio. En tanto, quienes lo hagan entre el 30 de mayo y el 12 de junio podrán usarlo a partir del 2 de julio.

Por su parte, las activaciones realizadas entre el 13 y el 30 de junio permitirán utilizar el beneficio desde el 21 de julio.

Pese a las distintas fechas de habilitación, el gobierno precisó que todos los cupones mantendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de este año.