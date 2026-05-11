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    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    El psicólogo había asumido el 6 de mayo, justo después de la dimisión de cuatro comisionados. El cargo será subrogado por Felipe Téllez.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Renuncian integrantes de la Comisión Verdad y Niñez acusando falta de condiciones para su funcionamiento

    A menos de una semana de asumir como secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, el psicólogo Pedro Natho presentó su renuncia al cargo.

    El hecho lo dio a conocer sin más detalles el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un comunicado que también informa que el abogado Felipe Téllez Guzmán como secretario ejecutivo subrogante: “Su nombramiento se produce tras la renuncia de Pedro Natho al cargo”, dice escuetamente el texto.

    Natho había sido designado por el gobierno de José Antonio Kast en un intento por reordenar la instancia tras la renuncia colectiva de parte de sus integrantes y en medio de una controversia que abrió un nuevo flanco para el Ministerio de Justicia.

    Pedro Natho junto a los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira.

    Cuatro integrantes de la comisión anunciaron su renuncia colectiva a principios de mayo, acusando que no existen las condiciones mínimas para continuar con el trabajo encomendado por el Estado.

    A través de una declaración pública, señalaron que la decisión fue adoptada “con profundo pesar y sentido de responsabilidad”, tras semanas de diálogo con las autoridades, donde -afirman- presentaron propuestas, antecedentes técnicos y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba la instancia.

    Según indicaron, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “han debilitado el funcionamiento de la comisión”. Entre ellas, mencionaron la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.

    “Las decisiones adoptadas (…) hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato”, sostuvieron.

    La declaración fue firmada por la titular Soledad Larraín, junto a los comsionados Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

    La Comisión Verdad y Niñez, creada durante la administración de Gabriel Boric, tiene el objetivo de esclarecer vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024, en un proceso que busca reconocimiento y reparación para las víctimas.

    Asume abogado Téllez en Comisión Verdad y Niñez

    El comunicado de Justicia señala que “Téllez cuenta con una destacada trayectoria en la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Ha desempeñado diversos cargos en la Defensoría de la Niñez y actualmente es encargado del Área de Reconocimiento de la Comisión.

    “Tal como fue comunicado en la reunión sostenida hoy con el equipo de trabajo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mantiene su total compromiso de continuar y fortalecer la labor de la Comisión. En ese marco, se dará continuidad a las 26 escuchas agendadas para el mes de mayo, junto con profundizar la coordinación intersectorial e interinstitucional necesaria para su adecuado desarrollo”, añade.

    Felipe Téllez.
    Más sobre:Comisión Verdad y NiñezPedro NathoFelipe TéllezMinisterio de Justicia

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