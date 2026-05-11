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    El Deportivo

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol

    El próximo 11 de junio comenzará el campeonato que se desarrollará en Canadá, Estados unidos y México con la presencia de 48 selecciones. El Tri frente a Sudáfrica, en el estadio Azteca, marcará el inicio de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este 11 de junio comenzará a disputarse el Mundial de Norteamérica 2026. Mé El torneo se transformará en el primero que se disputará en tres sedes, Canadá, Estados Unidos y México, y que tendrá a 48 equipos en busca del trofeo. La Tri se medirá frente a Sudáfrica, en el estadio Azteca, en Ciudad de México, a las 16 horas.

    Estas son las cifras más destacadas de la competencia.

    31 días para el pitazo inicial

    El próximo 11 de junio comenzará el Mundial de Norteamérica 2026 con el partido en el que se enfrenten las selecciones de México y Sudáfrica por el Grupo A. El certamen terminará el 19 de julio, con la final que se jugará en New Jersey, en Estados Unidos.

    23° edición mundialista

    El Mundial de Norteamérica 2023 será la 23° edición de la Copa desde la primera que se desarrolló en Uruguay en 1930.

    3 veces anfitrión

    México se transformó en el país en el que más veces se ha desarrollado un Mundial en su territorio. Además de Norteamérica 2026 registra los de 1970 y 1986.

    48 selecciones participantes

    Norteamérica 2026 quedará en la historia del fútbol internacional al transformarse en el primer Mundial en recibir a 48 países. Esta determinación surgió en el Consejo de la FIFA que se realizó en marzo de 2023, en el que se determinó aumentar la participación de 32 a 48 equipos los que se repartirían en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

    Una ampliación del número de conjuntos no se registraba desde el Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

    4 debutantes

    Las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán disputarán su primer Mundial en Norteamérica 2026.

    Cabo Verde se preparó para el Mundial enfrentando a Chile. Foto: Photosport

    23 presencias consecutivas

    Brasil es la única selección en la historia de los Mundiales que ha estado presente en todas sus ediciones. Además, la Verdeamarela es el conjunto que más veces ha ganado el torneo (5), por delante de Alemania (4) e Italia (4).

    104 partidos

    Un total de 104 partidos se desarrollarán en esta edición, incluyendo el duelo inaugural entre México y Sudáfrica programado para el 11 de junio hasta la final establecida para el 19 de julio.

    Es decir, serán 40 duelos más que en la edición anterior de Qatar 2022. Uno de los puntos clave también es que se añadirá una ronda extra en la etapa de eliminación directa, partiendo desde los dieciseisavos de final. Antes se arrancaba desde los octavos de final.

    8 mejores terceros

    A la ronda de los dieciseisavos de final avanzarán, además de los dos mejores de cada grupo, los ocho mejores terceros de la competencia.

    16 estadios

    Considerando los tres países anfitriones, el Mundial de 2026 se jugará en 16 estadios. Este es el doble de los recintos de Qatar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018.

    Dos de ellos se encuentran en Canadá, once en Estados Unidos y tres en México.

    El Estadio Azteca es el que tiene mayor capacidad, con un aforo de 87.000 personas, mientras que el BMO Field de Canadá es el más pequeño, con un aforo de 30.000 asistentes. La final se disputará en el MetLife Stadium con una capacidad para 82.500 personas.

    El MetLife Stadium recibirá la final de la Copa. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    7 millones de entradas

    Considerando la capacidad total de todos los recintos deportivos, el total de entradas que se han puesto a la venta es de siete millones. Con esto la FIFA espera batir el récord de tickets vendidos de 3,5 millones de Estados Unidos 1994.

    Tras la primera preventa, y con solo 28 selecciones clasificadas, se superó el millón de boletos adquiridos, siendo Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia los países que más compras realizaron en dicha etapa.

    60 dólares, el precio mínimo de una entrada

    El precio más barato para conseguir una entrada de un un partido del Mundial es de 60 dólares, según la asociación ‘Football Supporters Europe’ (FSE), cuando en su dosier de candidatura los responsables se comprometían a que fuera de 21 dólares.

    Pero para la mayoría de partidos, los fans han tenido que desembolsar varios centenares o incluso miles de dólares para obtener una entrada en las diferentes fases de venta abiertas por la FIFA.

    Respecto a la reventa de las entradas, algunas llaman la atención por su elevado costo. Un boleto para la final del 19 de julio fue fijado en dos millones de dólares.

    2 árbitras

    La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García son las dos mujeres árbitras principales que han sido seleccionadas para el Mundial 2026. En total habrá 52 jueces principales, representando a las seis confederaciones y a cincuenta federaciones nacionales.

    4 árbitros chilenos

    La presencia nacional en el Mundial de Norteamérica 2026 estará puesta en el cuerpo arbitral. Cristián Garay, José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara fueron designados como representantes de la Federación de Fútbol de Chile.

    Cristián Garay fue designado como árbitro central para el Mundial 2026. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    871 millones de dólares a repartir

    Un total de 871 millones de dólares es la bolsa a repartir entre las selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026. Esta cifra es dos veces superior a la que tuvo la competencia en Qatar 2022.

    La selección que levante el trofeo recibirá 50 millones de dólares.

    Horarios de Chile

    Chile no estará, pero sus aficionados podrán seguir el evento a través de la televisión. Habrá partidos entre el mediodía y las 22 horas.

    Más sobre:FútbolMundialNorteamérica 2026La Tercera PMMundial 2026Cristiano RonaldoLionel MessiYamal

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