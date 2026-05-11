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    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín

    La policía uniformada contactó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para que sus funcionarios evaluaran el estado de salud del animal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Personal de la Tenencia de Carelmapu, dependiente de la 3° Comisaría de Carabineros de Maullín, logró rescatar a un pudú que estaba siendo atacado por una jauría de perros asilvestrados en el sector Mar Brava.

    El hecho se registró a las 11.30 horas de este lunes.

    Un llamado al nivel 133, alertó a la policía uniformada de la situación y, de inmediato, personal policial se trasladó al lugar.

    Los uniformados lograron ahuyentar a los canes y poner a salvo al ejemplar.

    Luego, el pudú fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Carelmapu para ser resguardado.

    En el lugar se tomó contacto con funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para que ellos evaluaran el estado de salud del animal y fijaran un itinerario para su rehabilitación y posterior reinserción en su hábitat.

    El pudú es nativo de la región andina de América del Sur y solo se encuentra en el sudoeste de Argentina y en el centro-sur de Chile. Este pequeño ciervo está clasificado en la categoría de conservación vulnerable y está protegido por la Ley de Caza.

    Más sobre:PudúCarabineros

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