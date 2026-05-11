Alcaldes de oposición de la RM manifiestan “preocupación” y “rechazo” a recortes presupuestarios en Salud Pública

Tras una reunión con el Colegio Médico (Colmed), alcaldes de oposición de la Región Metropolitana decidieron entregar este lunes en el Palacio de La Moneda una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, donde manifiestan su “preocupación” y “rechazo” a los recortes presupuestarios del Ministerio de Hacienda en Salud Pública.

El grupo que llegó hasta el palacio presidencial consistió en al menos 11 jefes comunales en representación de los firmantes de la misiva. Entre ellos estaban Javiera Reyes, de Lo Espejo; Karina Delfino, de Quinta Normal; Paulina Bobadilla, de Quilicura; Mauro Tamayo, de Cerro Navia; Christopher White, de San Bernardo; Matías Toledo, de Puente Alto; Gustavo Toro, de San Ramón; ⁠Joel Olmos, de La Cisterna; ⁠Manuel Zúñiga, de El Bosque; Cristóbal Labra, de San Joaquín; Jaime Escudero, de Pirque, y Fares Jadue, de Recoleta.

En su llegada al palacio, los ediles transportaban un ataúd con las iniciales APS por la Atención Primaria de Salud, haciendo referencia a que existe un riesgo de que la Salud Pública pueda desaparecer ante los recortes planificados.

En la carta entregada en La Moneda, los jefes comunales sostienen que estiman “necesario distinguir claramente entre la legítima disciplina fiscal y un ajuste que, en su forma actual, afecta de manera regresiva a la población más vulnerable”.

Junto con ello, solicitan cinco medidas al Presidente Kast:

Aumentar los recursos destinados a los programas que sostienen la Atención Primaria de Salud (APS), en el marco del Presupuesto 2027. Actualizar y transparentar el cálculo del per cápita, así como la composición de los recursos asignados a la red de APS. No continuar con la reducción de programas como los PRAPS. Fortalecer la capacidad operativa de la APS, considerando el aumento de costos —como el de los combustibles— que afectan su funcionamiento. Revisar las medidas asociadas a la universalización en salud.

Además, manifiestan su inquietud ante la eventual descontinuación de programas que podrían entorpecer el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, salud mental, cuidados paliativos o atención a personas mayores, entre otros.

Según indicó el alcalde Toro tras entregar la misiva en La Moneda, esto afecta “directamente en el servicio que nosotros prestamos” , como una mayor presión sobre los servicios de urgencia, incremento de las listas de espera, aumento de la mortalidad evitable y “un mayor costo para el Estado, además del impacto humano asociado”.

“Hoy día, los usuarios, los gremios, los alcaldes y alcaldesas, entendemos que estamos en riesgo frente a la salud pública que pueda desaparecer y que además se convierta en un negocio de privados. Nos llegó la invitación para los alcaldes que somos oposición; para el miércoles en la tarde estamos invitados en La Moneda, todos, nos acaban de confirmar, porque algunos alcaldes no habían recibido el aviso, la notificación, pero nos acaban de señalar que estamos todos invitados”, anunció el jefe comunal de San Ramón.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto apuntó que “se les está cargando mucho la mata, a las municipalidades, que somos la primera puerta con el ciudadano de pie. Hoy día la crisis la están pagando los más vulnerables. ¿Y cómo la están pagando los más vulnerables? Cuando se recortan programas, como el programa Más Adultos Mayores, cuando se recortan los programas de salud mental, cuando anuncian, por ejemplo, una rebaja del 3% y nos dejan a todos expectantes".