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    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    El proceso anticipado de compra de boletos requiere completar un registro y tendrá tickets limitados.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas. Foto referencial de archivo La Tercera PEDRO RODRIGUEZ

    Recientemente se dieron a conocer más detalles de la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2026, incluyendo el proceso anticipado para comprar entradas en etapa Early Bird.

    Además, el evento confirmó a The Strokes como primer invitado headliner para la siguiente edición, que en esta ocasión se extenderá por tres jornadas.

    La invitación es para los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

    Venta de entradas para Fauna Primavera

    El proceso de venta de entradas para el Festival Fauna Primavera 2026 se realizará a través de Puntoticket.

    Al respecto, el acceso anticipado al Early Bird comienza este 19 de mayo, etapa que tendrá unidades limitadas y será exclusiva para clientes con tarjeta de crédito BCI o para quienes se inscriban en puntoticket.com/faunaprimavera.

    También se dieron a conocer los precios de dicho pase para tres días, correspondientes a:

    • Early Bird 3 días General $155.250
    • Early Bird 3 días VIP $316.250
    Más sobre:MúsicaFestival Fauna PrimaveraFauna PrimaveraFauna Primavera 2026EntradasVenta de entradasThe StrokesPuntoticketPunto ticketPreventaEarly bird

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