Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas. Foto referencial de archivo La Tercera

Recientemente se dieron a conocer más detalles de la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2026, incluyendo el proceso anticipado para comprar entradas en etapa Early Bird.

Además, el evento confirmó a The Strokes como primer invitado headliner para la siguiente edición, que en esta ocasión se extenderá por tres jornadas.

La invitación es para los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

Venta de entradas para Fauna Primavera

El proceso de venta de entradas para el Festival Fauna Primavera 2026 se realizará a través de Puntoticket.

Al respecto, el acceso anticipado al Early Bird comienza este 19 de mayo, etapa que tendrá unidades limitadas y será exclusiva para clientes con tarjeta de crédito BCI o para quienes se inscriban en puntoticket.com/faunaprimavera.

También se dieron a conocer los precios de dicho pase para tres días, correspondientes a: