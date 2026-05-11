Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas
El proceso anticipado de compra de boletos requiere completar un registro y tendrá tickets limitados.
Recientemente se dieron a conocer más detalles de la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2026, incluyendo el proceso anticipado para comprar entradas en etapa Early Bird.
Además, el evento confirmó a The Strokes como primer invitado headliner para la siguiente edición, que en esta ocasión se extenderá por tres jornadas.
La invitación es para los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.
Venta de entradas para Fauna Primavera
El proceso de venta de entradas para el Festival Fauna Primavera 2026 se realizará a través de Puntoticket.
Al respecto, el acceso anticipado al Early Bird comienza este 19 de mayo, etapa que tendrá unidades limitadas y será exclusiva para clientes con tarjeta de crédito BCI o para quienes se inscriban en puntoticket.com/faunaprimavera.
También se dieron a conocer los precios de dicho pase para tres días, correspondientes a:
- Early Bird 3 días General $155.250
- Early Bird 3 días VIP $316.250
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