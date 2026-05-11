Festival Fauna Primavera suma un tercer día en 2026 y anuncia a The Strokes como primer artista
El tradicional evento del Parque Ciudad Empresarial crecerá en jornadas durante esta edición y ya confirmó al conjunto neoyorquino como su principal protagonista. Lee aquí acerca de la venta de boletos.
El Festival Fauna Primavera de Santiago ya tiene resuelta su edición 2026. Uno de los eventos más exitosos y tradicionales del país, que reúne tanto a figuras contemporáneas como a nombres señeros del pop de las últimas décadas, además de tendencias asociadas al indie y la electrónica, regresará al Parque Ciudad Empresarial.
Además, con novedades: si durante años se ha remitido sólo a dos jornadas, esta vez suma una tercera, tal como encuentros masivos como Lollapalooza Chile. En rigor, se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre.
El primer artista confirmado, además, es la banda estadounidense The Strokes. El grupo conformado por Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Morettí, llegarán con un nuevo disco titulado Reality Awaits, anunciado por ellos a través de sus redes sociales, y del que ya es posible escuchar el primer adelanto Going Shopping.
The Strokes comenzó su gira por festivales en Coachella, donde tuvieron una comentada y aplaudida presentación, para después realizar un extenso tour que los traerá a Chile.
En tanto, la venta de entradas para Fauna Primavera comenzará el martes 19 de mayo en su fase Early Bird para los 3 días para clientes con tarjeta de crédito Bci (restricciones aplican) desde las 10.00 horas vía Puntoticket, para luego dar paso a quienes se inscribieron en puntoticket.com/faunaprimavera.
*Beneficio pagando con Tarjetas de Crédito Bci. Se excluyen de este beneficio las Tarjetas de Crédito Visa Corporate y clientes de Tarjetas emitidas por filiales y sociedades de apoyo al giro de Bci, como Tarjeta Lider Bci y MACHBANK.
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