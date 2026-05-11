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    Festival Fauna Primavera suma un tercer día en 2026 y anuncia a The Strokes como primer artista

    El tradicional evento del Parque Ciudad Empresarial crecerá en jornadas durante esta edición y ya confirmó al conjunto neoyorquino como su principal protagonista. Lee aquí acerca de la venta de boletos.

    Por 
    Equipo de Culto
    Festival Fauna Primavera suma un tercer día en 2026 y anuncia a The Strokes como primer artista

    El Festival Fauna Primavera de Santiago ya tiene resuelta su edición 2026. Uno de los eventos más exitosos y tradicionales del país, que reúne tanto a figuras contemporáneas como a nombres señeros del pop de las últimas décadas, además de tendencias asociadas al indie y la electrónica, regresará al Parque Ciudad Empresarial.

    Además, con novedades: si durante años se ha remitido sólo a dos jornadas, esta vez suma una tercera, tal como encuentros masivos como Lollapalooza Chile. En rigor, se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre.

    El primer artista confirmado, además, es la banda estadounidense The Strokes. El grupo conformado por Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Morettí, llegarán con un nuevo disco titulado Reality Awaits, anunciado por ellos a través de sus redes sociales, y del que ya es posible escuchar el primer adelanto Going Shopping.

    The Strokes comenzó su gira por festivales en Coachella, donde tuvieron una comentada y aplaudida presentación, para después realizar un extenso tour que los traerá a Chile.

    En tanto, la venta de entradas para Fauna Primavera comenzará el martes 19 de mayo en su fase Early Bird para los 3 días para clientes con tarjeta de crédito Bci (restricciones aplican) desde las 10.00 horas vía Puntoticket, para luego dar paso a quienes se inscribieron en puntoticket.com/faunaprimavera.

    *Beneficio pagando con Tarjetas de Crédito Bci. Se excluyen de este beneficio las Tarjetas de Crédito Visa Corporate y clientes de Tarjetas emitidas por filiales y sociedades de apoyo al giro de Bci, como Tarjeta Lider Bci y MACHBANK.

    Más sobre:The StrokesFauna PrimaveraParque Ciudad EmpresarialMúsicaMúsica culto

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