Manuel Pellegrini se agranda en el Betis a tres fechas del final: “En España siempre he clasificado a Europa”

Betis dio un paso en falso en su lucha por regresar a la Champions League después de 21 temporadas. El empate 2-2 en casa de la Real Sociedad, después de un parcial de 2-0 a favor, dejó un mal sabor de boca en el equipo sevillano.

Sin embargo, la antepenúltima fecha de LaLiga presenta una nueva opción para los béticos, esta vez como local contra el Elche, escuadra donde milita el chileno Lucas Cepeda y uno de los clubes más comprometidos con el descenso.

En la previa de ese duelo, el técnico chileno Manuel Pellegrini comentó el desafío que significa medirse ante un equipo necesitado como el ilicitano, en un momento límite de la temporada.

“Los equipos que están metidos en posiciones complicadas son mucho más complicados, porque tienen la obligación de mantener la categoría. Tendremos que hacer un partido muy completo”, advirtió el Ingeniero en la previa del partido.

Consultado sobre sus impresiones, a la hora de hacer un balance, el DT aseguró que “se han dado argumentos futbolísticos, una directiva que creyó en el proyecto, una serie de factores que nos ha permitido estar estas seis temporadas en Europa, lo que no omite recibir críticas, que las acepto plenamente. Cada uno ve hasta dónde puede llegar a un proyecto”.

Factor Champions

Tras el triunfo de Rayo Vallecano en casa del Racing de Estrasburgo francés, el equipo madrileño avanzó a la final de la Conference League. No solo eso, ya que el logro del equipo capitalino permitió al torneo español alcanzar una quinta plaza a la Champions League por rendimiento deportivo. Una que tiene al Betis como principal candidato.

“Una vez que clasifiquemos, lo conversaremos. Es un tema importante, pero primero hay que tener el logro. Lo hemos hablado muchas veces con el plantel, dependía de ganar tres partidos en casa de los cinco que nos quedan en el torneo. Ganamos el primero, nos quedan dos más todavía por ganar, por eso la desilusión que fue el empate contra la Real Sociedad”, dijo el Ingeniero.

En ese sentido, el equipo aseguró una sexta temporada en torneos internacionales, hecho inédito en la institución más popular de Andalucía y que fue destacado por el adiestrador santiaguino.

“Avanzar seis veces seguidas a Europa no es fácil. Lo más importante es estar por cierto en lo que uno ha logrado. El resumen final es que nadie se imaginaba esto seis años atrás y, si tiene que ser la Champions League, da más mérito a lo hecho. Que nos hayan dado vuelta un partido nuevamente, es un tema a analizar. Yo soy responsable cuando ganamos y perdemos, pero también sigo dando la responsabilidad también en la victoria y en la derrota a los jugadores”, afirmó el DT.

En la misma línea, sostuvo que avanzó a torneos europeos en cada una de sus temporadas en el fútbol hispano, aunque su único lunar fue en la 2010-’11, cuando terminó en el undécimo puesto con el Málaga, proyecto que el chileno no comenzó y tomó solo en noviembre.

“He dirigido 12 años en España y he clasificado siempre a Europa. Es un reconocimiento personal a un trabajo que uno intenta realizar mejor o peor. Hay que ver cuál es el camino para intentar seguir creciendo y el margen de crecimiento que cada vez sea menor”, afirmó Pellegrini.