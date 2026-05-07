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    Rayo Vallecano se mete en la final de la Conference y le da una mano a Betis para clasificar a la Champions League

    Los madrileños ganaron 1-0 al Racing de Estrasburgo francés y disputarán el título ante Crystal Palace de Inglaterra, en Leipzig. La victoria entregó el quinto cupo a España para acceder a la Orejona. En la Europa League, Friburgo de Alemania y Aston Villa disputarán el título.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Rayo Vallecano ganó en Francia y dio un quinto cupo de Champions a España. FOTO: UEFA.

    La Conference League le dio una mano a LaLiga en su afán de pelear el quinto cupo en la Champions. La llave la tenía el Rayo Vallecano, escuadra que se metió en la final del tercer torneo en importancia, a nivel de clubes europeos, después de eliminar al Racing de Estrasburgo francés.

    El equipo madrileño, que ya había vencido 1-0 en la ida disputada en la capital hispana, de ninguna manera salió a administrar su diferencia en tierras galas. Al contrario, los ibéricos se crearon las mejores ocasiones y antes de los 10 minutos ya habían golpeado un par de veces la puerta de los galos, tras un cabezazo de Alemao y un remate de De Frutos.

    A los 25’, el potente intento de Isi se fue muy cerca del vertical derecho del arquero belga Mike Penders. Sin embargo, no fue hasta los 42’ cuando los de Vallecas consiguieron la ventaja, después de una tapada del arquero anfitrión y la posterior definición de Alemao.

    En la segunda parte, los anfitriones no encontraban solución a la performance de los ibéricos. Inicio que vio dos claras aproximaciones de los visitantes, pero Isi y tampoco De Frutos pudieron derrotar a Penders.

    Golero belga que, a esa altura del enfrentamiento, era la gran figura. Condición que demostró bien entrada la segunda etapa, después de una gran tapada que ahogó el remate de Sergio Camello.

    En los descuentos, el portero de Rayo Vallecano Augusto Batalla atajó el penal del paraguayo Julio Enciso, además del rebote tomado por Martial Godo, para mantener el 1-0 y el 2-0 en el global.

    El rival de los hispanos en la final de la Conference League será Crystal Palace de Inglaterra, escuadra que eliminó a Shakhtar Donetsk de Ucrania con una victoria de 2-1 en Londres (5-2 en el agregado). El partido será el miércoles 27 de mayo en Lepzig, Alemania.

    Europa League

    Friburgo de Alemania estuvo a punto de brindar esa misma quinta plaza a la Bundesliga de ese país. El modesto equipo venció 3-1 a Sporting Braga (verdugo del equipo de Manuel Pellegrini) para meterse en la final de la Europa League.

    Claro que las opciones del cuadro lusitano bajaron rápidamente en las apuestas. A los 6 minutos, los germanos encontraron adelantada a la zaga rival, Jan-Niklas Beste corrió solo hacia el arco visitante y Mario Dorgeles, como último hombre, derribó al germano al borde del área. El árbitro italiano Davide Massa no dudó y expulsó al infractor.

    Jugada clave que cambió el rumbo del partido y la serie. Con la ventaja numérica a su favor el local no demoró en abrir la cuenta. Antes de los 20 minutos, Lukas Kübler marcó el 1-0, después de que la pelota diera en un rival y rebotara en la rodilla del autor de la conquista.

    Con la eliminatoria igualada, los teutones tampoco se desesperaron para sellar su paso a la final y esperaron el momento justo para otro golpe. A tres del descanso, el suizo Johan Manzambi disparó desde lejos para el 2-0.

    Los Arzobispos intentaron una reacción en los descuentos de la primera parte, cuando el español Víctor Gómez eludió al meta germano Noah Atubolu, pero su remate dio en el vertical.

    El comienzo del tiempo complementario confirmó la superioridad del cuadro alemán. A los 46’, el largo remate de Vincenzo Grifo dio en la base del vertical e, instantes más tarde, fue el central Matthias Ginter quien estuvo próximo a anotar un golazo.

    La tercera cifra se concretó solamente a los 72 minutos, momento en el que Kübler firmó su doblete en el duelo. Y aunque Pau Víctor descontó para el Braga, a los 79’, la serie ya estaba sentenciada a favor del Friburgo que con el 3-1 se ganó el derecho a disputar la primera final europea de su historia.

    Su rival será el cuadro inglés de Aston Villa, escuadra que goleó 4-0 a sus compatriotas de Nottingham Forest y completar un 4-1 en el marcador global. La definición de la Europa League será el miércoles 20 de mayo en Estambul, la ciudad más poblada de Turquía.

    Más sobre:FútbolConference LeagueRayo VallecanoRacing de EstrasburgoEuropa LeagueAston VillaFriburgo

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