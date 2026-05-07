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    “Falta de equipamiento” y “supervisión inadecuada”: Contraloría detecta irregularidades en Aduana de Iquique

    Las situaciones expuestas impidieron la realización de fiscalizaciones eficaces en los sectores estratégicos, exponiendo el riesgo de no detectar contrabando de especies y tráfico de drogas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: CGR.

    “Bajo porcentaje de fiscalización”, “falta de equipamiento” y “supervisión inadecuada” son parte de las irregularidades que detectó la Contraloría Regional de Tarapacá al hacer una auditoría en la Dirección Regional de Aduanas de Iquique (DRAI).

    El organismo fiscalizador realizó el Informe Final N°16 de 2026, donde se expone que la Aduana de Iquique no contó con equipamiento de manera permanente —durante enero de 2024 y marzo de 2025— en puntos de control relevantes como son el Puerto de Iquique, la Avanzada de El Loa y Zona Franca.

    Además de ello, se comprobó que no se utilizó toda la capacidad de sus equipos tecnológicos por falta de operatividad. Las situaciones expuestas impidieron la realización de fiscalizaciones eficaces en los sectores estratégicos, exponiendo el riesgo de no detectar contrabando de especies y tráfico de drogas.

    Mejoras sin resultados esperados

    Si bien el informe reconoce un crecimiento en las incautaciones anuales en áreas de drogas, propiedad intelectual, contrabando de cigarrillos, seguridad y salud pública, pues hubo un aumento de 616 a 972 incautaciones entre 2020 y 2024, se observó falta de registro sistematizado que permita la consolidación, clasificación y caracterización de las mercancías decomisadas, así como también su trazabilidad con el examen físico y/o documental que las originó.

    Se identificó también un bajo porcentaje de fiscalización: De las 74.827 operaciones de importación en el periodo, la DRAI controló únicamente el 1,47%, es decir, 1.099 operaciones, de las cuales, además, 257 corresponden exclusivamente a validaciones documentales. Respecto de las exportaciones, se inspeccionó un 45,8%, siendo el 98% de ellas de forma física.

    Adicionalmente, de las mencionadas 1.099 operaciones de importación fiscalizadas, un total de 403 derivaron en procesos sancionatorios. Sobre las operaciones de exportaciones –que en igual periodo alcanzaron 3.762 controles–, solo una derivó en denuncia por contravención reglamentaria. No obstante, se advirtió una supervisión inadecuada sobre la información registrada en los sistemas: fiscalizaciones con resultados “sin observación”, contradicciones sobre si se retuvo o no la mercancía, inconsistencias en las denuncias y otras irregularidades.

    Durante el período analizado, el total de incautaciones alcanzó los 16.784 kilos de sustancias ilícitas y 405 toneladas de precursores de drogas. Las sustancias con mayor presencia fueron cannabis sativa, cocaína en gramos, éxtasis y clonazepam.

    Finalmente, se detectó que la entidad no incorpora variables clave en sus análisis de riesgos ni en el control y seguimiento de las fiscalizaciones realizadas por sus funcionarios, lo que incrementa el riesgo de que se incurra en conductas irregulares o negligentes, y con ello facilitar el contrabando de mercancías. Esta falencia impide identificar oportunamente riesgos de colusión entre funcionarios y usuarios fiscalizados.

    Ante las situaciones expuestas, la Contraloría instruyó que la Dirección Regional de Aduanas de Iquique deberá, entre otras acciones, gestionar ante el Gobierno Regional de Tarapacá la materialización del proyecto “Adquisición de máquinas industriales móviles para inspección no intrusiva mediante rayos X”; velar por el cumplimiento de sus metas del Plan de Fiscalización para el año 2026 y la supervisión de la correcta implementación de la actualización de sus sistemas.

    El informe, además, fue remitido al Ministerio de Seguridad, para su conocimiento y fines pertinentes.

    Más sobre:ContraloríaAduana de IquiqueContraloría Regional de Tarapacá

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