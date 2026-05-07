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    Pasión de multitudes: el mundial tendrá un impacto económico global de US$ 41.000 millones y generará más de 800 mil empleos

    Estudio de Bank of America identificó a las 11 selecciones más valiosas del mundo y dijo las transferencias de jugadores mantienen el ritmo de inflación actual, el primer fichaje de US$ 1.000 millones podría ocurrir en 2031.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Lionel Messi, capitán de la selección argentina campeona en Qatar 2022. KAI PFAFFENBACH

    El Mundial está a la vuelta de la esquina. Y aunque esta vez no estará Chile (por tercera vez consecutiva), el evento deportivo más relevante del mundo es siempre materia de debates y conversaciones.

    El fútbol desata pasiones las que, a su vez. mueven una inmensa maquinaria global con repercusiones que van mucho más allá de lo deportivo.

    Y en ese contexto, el evento que esta vez se celebrará en Norteamérica promete convertirse en una plataforma económica, tecnológica y financiera de escala inédita.

    Un informe de Bank of America estima que el torneo podría agregar hasta US$ 40.900 millones al PIB global, generar más de 824 mil empleos y movilizar una industria deportiva que ya factura US$ 2,3 billones anuales.

    Solo esta última cifra equivale a la décima economía del planeta, medida en PIB nominal.

    El certamen que se disputará desde el 11 de junio, reunirá por primera vez a 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades sede. Según el reporte, el evento “comprometerá a más de 6 mil millones de personas”, equivalente a más del 75% de la población mundial, mientras que la asistencia proyectada asciende a 6,5 millones de fanáticos, casi el doble del récord previo.

    Bank of America sostiene que el Mundial se ha transformado en un fenómeno económico transversal.

    El "Dibu" Martínez y la tapada que logró un mundial MOLLY DARLINGTON

    “El deporte es una superpotencia económica”, afirma el informe, detallando que la industria global del deporte podría alcanzar ingresos por US$3,7 billones hacia 2030.

    El impacto macroeconómico

    El banco cita un estudio conjunto de FIFA y la Organización Mundial del Comercio que proyecta que solo en Estados Unidos, el torneo aportaría US$17.200 millones al PIB, US$ 30.500 millones en actividad económica y alrededor de 185 mil empleos. El gasto turístico asociado alcanzaría US$6.400 millones.

    El informe agrega que históricamente los países anfitriones han registrado, en promedio, un incremento de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB durante el año posterior al Mundial.

    Las 16 ciudades sede representan en conjunto US$ 11 billones en PIB, una población de 128 millones de habitantes y más de 33 millones de visitantes internacionales anuales. Nueva York/Nueva Jersey lidera con un PIB de US$2,4 billones, seguida por Los Ángeles y San Francisco.

    El Mundial de la IA y los datos

    Bank of America define el torneo como “el primer Mundial de IA”, en el que la inteligencia artificial dejará de ser una herramienta auxiliar para transformarse en una “capa de control” de toda la operación.

    El reporte estima que el evento generará más de 90 petabytes de datos directos y hasta 2 exabytes si se incorporan simulaciones, plataformas sociales y streaming. Eso equivaldría, según el banco, a “45.000 años de video en 4K”.

    La firma proyecta además que la final podría absorber hasta el 7% del tráfico global de internet, superando el 4%-5% registrado durante la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022.

    “No solo veremos los partidos; participaremos en ellos”, señala el documento, destacando el auge del streaming, las redes sociales y la interacción digital en tiempo real.

    El Mundial también operará con gemelos digitales de estadios, centros de comando basados en IA, análisis instantáneo de más de 2.000 métricas de rendimiento por jugador y despliegues masivos de infraestructura tecnológica.

    “Cada equipo tendrá su propio modelo de IA”, afirma el informe.

    Telecomunicaciones, robotaxis y presión sobre internet

    El banco advierte que el torneo será “la prueba de estrés más grande para internet”. La combinación de 104 partidos, streaming en 4K y 8K y hasta 50 millones de espectadores simultáneos obligará a reforzar infraestructura de telecomunicaciones y centros de datos.

    La magnitud logística también se reflejará en el transporte. El informe calcula que los viajes de los fanáticos acumularán 66 mil millones de kilómetros aéreos, “tres veces la distancia entre la Tierra y el borde del sistema solar”.

    Además, el Mundial será un escaparate para los vehículos autónomos. Bank of America contabiliza 48 despliegues de vehículos autónomos en 11 ciudades sede, incluyendo robotaxis, camiones y servicios de reparto. Waymo, por ejemplo, tendrá operaciones o pruebas en 10 ciudades del torneo.

    También se desplegarán robots humanoides y perros robot para tareas de logística y seguridad en estadios. Hyundai utilizará robots Atlas y Spot de Boston Dynamics, mientras México incorporará perros robot para vigilancia.

    Las selecciones favoritas y los equipos más valiosos

    La encuesta realizada por Bank of America entre sus analistas globales posiciona a Francia como principal favorita para levantar la copa. Cerca del 40% de los encuestados proyecta que los franceses serán campeones y aproximadamente un 25% prevé una final ante España.

    El informe añade que Kylian Mbappé aparece como favorito para terminar como goleador del torneo y que Lamine Yamal lidera las preferencias para ser elegido mejor jugador del Mundial.

    La inteligencia artificial utilizada por el banco coincide parcialmente con ese diagnóstico. El modelo de Copilot también proyecta a Francia como campeón, aunque otorga a España probabilidades equivalentes de ganar el torneo.

    Mbappé sería el goleador de Mundial Carmen Jaspersen

    En los mercados de predicción, Francia también pasó a liderar las apuestas para quedarse con la copa, superando a España, Brasil, Argentina e Inglaterra.

    En paralelo, el reporte destaca que el valor conjunto de las plantillas de las 48 selecciones asciende a US$18.000 millones.

    Con datos que recoge de Transfermarkt, el reporte sitúa a Inglaterra a la cabeza del ranking con un plantel valorizado en US$ 1.879 millones, por encima de Francia (US$ 1.578 millones), España (US$ 1.520 millones y Portugal (US$ 1.003 millones).

    SelecciónValor en US$ millones
    Inglaterra 1.879
    Francia 1.578
    España 1.520
    Portugal 1.003
    Brasil 903
    Alemania 897
    Países Bajos 889
    Argentina 883
    Bélgica 620
    Noruega 585
    Senegal 550

    A nivel de clubes, los equipos de fútbol más valiosos del mundo son Real Madrid, valorizado en US$7.700 millones; FC Barcelona, con US$ 6.700 millones; y Manchester United, con US$6,5 mil millones.

    El top 10 suma US$ 56.000 millones en valorización.

    En materia de jugadores, el español lidera la tabla entre los más valiosos, con un cálculo de 200 millones de euros. El listado está dominado por futbolistas europeos.

    Lamine Yamal encabeza el ranking de los jugadores más valiosos. Kai Pfaffenbach
    JugadorValor en millones de euros
    Lamine Yamal (España)200
    Kylian Mbappé (Francia)200
    Pedri (España)150
    Vinicius Jr. (Brasil)150
    Jude Bellingham (Inglaterra)140
    Declan Rice (Inglaterra) 120
    William Saliba (Francia)90
    Pau Cubarsí (España) 80
    Achraf Hakimi (Marruecos) 80
    Nuno Mendes (Portugal)75
    Gianluigi Donnarumma45

    El negocio del deporte

    El reporte también subraya cómo el deporte se consolidó como una industria global altamente financierizada. Solo el turismo deportivo generó ingresos por US$ 672 mil millones en 2025 y podría representar el 41% de los ingresos totales del sector hacia 2030.

    El documento destaca además el auge de las apuestas deportivas. En Estados Unidos, la industria alcanzó ingresos récord por casi US$17.000 millones en 2025, mientras las apuestas legales sumaron US$ 167.000 millones. Para el Mundial 2026, las apuestas proyectadas en EEUU llegarían a US$ 5.900 millones.

    Bank of America plantea incluso que, si las transferencias de jugadores mantienen el ritmo de inflación actual, el primer fichaje de US$ 1.000 millones podría ocurrir en 2031.

    Más sobre:MundialBank of America

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