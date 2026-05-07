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    Confirman show de Hayley Williams en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    La voz de Paramore aterrizará en suelo nacional con su proyecto solista.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Hayley Williams. Foto de archivo

    Grandes noticias para los fanáticos de Hayley Williams, porque recientemente se confirmó la visita de la artista a nuestro país, en el marco de su carrera solista.

    La voz de Paramore incluyó a Chile en la gira latinoamericana de su The Hayley Williams Show, que también la llevará a escenarios de Colombia, Brasil, Argentina y Perú.

    La fecha se confirmó para el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena y tendrá una pronta venta de entradas.

    Venta de entradas para Hayley Williams

    Se anunció que las entradas para el concierto de Hayley Williams se venderán a través de Puntoticket.

    El proceso comenzará a través de la etapa de preventa artista el 12 de mayo, que requiere un registro previo en el sitio hayleywilliams.club.os.fan.

    En tanto, la venta general se habilitará el 14 de mayo.

    Más sobre:MúsicaConciertosHayley WilliamsHayley Williams ChileHayley Williams fechaFechaEntradasVenta de entradasPuntoticketPunto Ticket

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