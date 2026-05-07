Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026
Revisa cuáles son los vehículos motorizados que deben cumplir la medida y el calendario completo de este año.
La restricción vehicular 2026 se aplica en parte de la Región Metropolitana, con el principal objetivo de reducir la cantidad de vehículos en las calles para combatir la contaminación ambiental.
La medida aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.
El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.
Para la restricción se considera a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.
Dígitos del viernes con restricción vehicular
Los días viernes cuentan con restricción para automóviles, station wagons y similares con sello verde para los dígitos 6 y 7.
Por su parte, la medida para vehículos sin sello verde aplica a las patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.
Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.
Revisa a continuación el calendario completo para este año:
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