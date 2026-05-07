Sujeto sindicado como asaltante que disparó con Uzi a anticuario en “portonazo” tenía orden de expulsión vigente

En prisión preventiva quedó un sujeto de nacionalidad venezolana que fue formalizado este jueves por su presunta responsabilidad en el robo con violencia, en modalidad “portonazo”, que afectó a un anticuario en Providencia la noche del 4 de mayo.

El imputado, sindicado como autor material del disparo con una subametralladora Uzi a la víctima, mantenía una orden de expulsión vigente desde marzo de 2025.

“Había ingresado vía irregular y claramente se dedicaba por los antecedentes que pudimos obtener de su teléfono, solamente a la comisión de ilícitos”, afirmó el fiscal Jorge Reyes.

La PDI indaga la vinculación que tendría con bandas internacionales.

Un trabajo coordinado y diligencias realizadas por la Fiscalía de Flagrancia Oriente junto a la PDI, permitió, identificar, detener y formalizar al presunto atacante.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

El robo se concretó cerca de las 22.00 horas del lunes 4 de mayo, en la calle Eduardo Munita Quiroga de Providencia, a la altura del 3700.

Una banda de asaltantes que circulaba en un city car interceptó al anticuario y amenazándolo con armas de fuego lo obligó a descender de su automóvil.

Al oponer resistencia al robo, la víctima, Francisco Pizarro, de 43 años, recibió un impacto balístico en el tórax, bajo su axila derecha, que lo dejó en estado grave.

A la noche siguiente se detuvo a tres sujetos a bordo del vehículo robado. Se trató de dos menores, una chilena y un extranjero, además de un adulto extranjero, a los que se formalizó por receptación el miércoles.

El tribunal desestimó la solicitud de ampliar la detención del adulto y quedó con arresto nocturno, firma semanal y arraigo. Los menores quedaron solo con arraigo.

El trabajo realizado a partir de su captura llevó a ubicar al presunto tirador.

Fotografías y mensajes lo incriminan

Tras su formalización, este jueves, el fiscal Jorge Reyes de la Fiscalía Oriente explicó que en el robo participó un vehículo escolta donde llegan cuatro sujetos.

“Este vehículo escolta fue ubicado en un sector de Estación Central, se hizo vigilancia a este vehículo y este imputado está en posesión de las llaves de ese vehículo. Una vez ubicado este primer antecedente o vinculación con el hecho, se logró la detención de tres imputados más a bordo del vehículo de la víctima. Este segundo vehículo, el de la víctima, estaba a menos de un kilómetro de donde se encontraba este auto escolta”, detalló.

El fiscal preció que una vez detenidos los receptadores del vehículo, se vaciaron sus teléfonos con autorización judicial y ahí se logró obtener una gran cantidad de información que vincula al imputado con el delito, como fotos y registros de mensajería.

“En particular, fotos donde aparece con el mismo armamento, fotografías y videos de noticiario donde se jactaba de la ocurrencia del hecho y además se señalaba, se autoatribuía algunas características respecto a su participación en el propio ilícito. Todos estos antecedentes hacen absolutamente clara la vinculación directa con el robo”, expuso el persecutor.