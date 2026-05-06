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    Detienen a cuarto sujeto por robo a anticuario que fue baleado con una Uzi en Providencia por resistirse a “portonazo”

    Tras la detención de los tres primeros, a bordo del vehículo de la víctima, se concretó la captura de un ciudadano extranjero vinculado directamente al ataque.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Cerca de las 22.00 horas del lunes 4 de mayo, en la calle Eduardo Munita Quiroga de Providencia, a la altura del 3700, se registró el robo con violencia del automóvil tipo station wagon de un anticuario que fue interceptado por sujetos armados que circulaban en otro vehículo.

    Al oponer resistencia, la víctima, Francisco Pizarro, de 43 años, recibió un impacto balístico en el tórax, bajo su axila derecha.

    El arma que usaron fue una subametralladora Uzi.

    El inspector Iván Saravia, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, relató que ”la víctima, al intentar frustrar el delito, forcejeó con estos sujetos, lo que provocó que uno de ellos le propinara un disparo a la altura del tórax, quedando tendido en la vía pública. Posteriormente, los individuos logran el delito y huyen".

    Jorge Reyes, jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, informó que durante la noche de este martes se logró la detención de tres sujetos vinculados al hecho.

    Reyes señaló que se trata de un “delito bastante violento, donde se utilizó armamento de guerra y resultó la víctima herida con riesgo vital”.

    “Estos tres sujetos fueron detenidos a bordo del vehículo de la víctima”, detalló el fiscal, precisando que dos de ellos son ciudadanos venezolanos.

    La otra persona capturada es de nacionalidad chilena.

    El persecutor informó que a partir de esta detención, en coordinación con la Policía de Investigaciones “se logró la individualización de un cuarto sujeto, también extranjero, que está vinculado directamente al delito”.

    Este cuarto sujeto será formalizado como autor de robo con violencia este jueves.

    Se analiza la vinculación de los detenidos con bandas criminales internacionales.

    “Nuestra línea investigativa nos permite mencionar que efectivamente de los cuatro sujetos que nosotros logramos detener, tres de ellos de nacionalidad extranjera, específicamente venezolanos y una chilena, podrían tener vinculación con bandas internacionales”, meniconó el subprefecto Alejandro Armijo, subjefe de la Biro Incri de la PDI.

    Armijo detalló que dos de los detenidos son menores de edad y los tres extranjeros registran antecedentes y se encuentran en condición irregular en el país

    El detective aseguró que el cuarto detenido sería el sujeto que disparó al anticuario.

    “Es el que actúa con el arma y hiere a la víctima”, sostuvo.

    Se sigue buscando al resto del grupo que concretó el robo. Serían cuatro y todos de nacionalidad extranjera.

    Más sobre:DelincuenciaSeguridadPDIFiscalía OrienteProvidenciaUzi

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