Nombres sorteados para el Consejo Ético del Poder Judicial aceptan cargos y se ratifica composición de la instancia

Tras el sorteo electrónico realizado el pasado 29 de abril, los magistrados seleccionados para integrar el Consejo de Ética del Poder Judicial aceptaron sus cargos y se conformó oficialmente la composición inicial de cuatro integrantes judiciales de la instancia.

Se trata del ministro de la Corte Suprema Omar Astudillo, la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Marisol Ponce, el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso Sergio Pizarro y la jueza del Juzgado de Garantía de Rancagua Jessica Bascuñán.

El consejo surgió como una respuesta de la magistratura a la crisis asociada al llamado caso Audio, con escándalos como el que llevó a la exsuprema Ángela Vivanco a ser formalizada y quedar en prisión preventiva por presuntamente haber sido coimeada por sus fallos.

El Código de Ética del Poder Judicial, elaborado de manera participativa y bajo la conducción de la ministra Adelita Ravanales, que fue aprobado en noviembre, creó este consejo como una instancia de naturaleza preventiva, consultiva y orientadora.

Esta entidad tiene como misión principal conocer y resolver las consultas o situaciones relacionadas con la conducta ética de los integrantes del escalafón primario, promoviendo mediante dictámenes los estándares de rectitud y probidad que rigen a la institución.

El quinto integrante debe ser un académico con formación en filosofía o ética aplicada, que será elegido por los restantes integrantes judiciales del consejo, una vez constituido, por mayoría simple.

Para ello, se abrirá un período de postulación y se extenderá una comunicación a todas las instituciones del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), para que propongan a la o las personas que cumplan con el perfil requerido.

El consejo deberá quedar completamente constituido a más tardar en junio e iniciará sus funciones el 1 de julio.