¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días. Foto referencial de archivo

Recientemente se publicó nueva información relacionada al valor de los combustibles, que presenta variaciones menores en la bencina y una baja del diésel para los próximos días.

Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves, 7 de mayo:

Gasolina de 93 octanos sube $0,1 por litro

Gasolina de 97 octanos baja $0,6 por litro

Kerosene tiene una variación de $0

Diésel baja $47,3 por litro

GLP de uso vehicular sube $49,3 por litro

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.