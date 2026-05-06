¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días
La Empresa Nacional del Petróleo publicó su informe semanal con las variaciones que aplican a partir de este jueves.
Recientemente se publicó nueva información relacionada al valor de los combustibles, que presenta variaciones menores en la bencina y una baja del diésel para los próximos días.
Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.
Precio de la bencina desde el jueves
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves, 7 de mayo:
- Gasolina de 93 octanos sube $0,1 por litro
- Gasolina de 97 octanos baja $0,6 por litro
- Kerosene tiene una variación de $0
- Diésel baja $47,3 por litro
- GLP de uso vehicular sube $49,3 por litro
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.
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