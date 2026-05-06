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    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia

    Moscú denuncia que el lado ucraniano tiene previsto, presuntamente, atacar el país en el marco del desfile del 9 de mayo que conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda a los comandantes militares tras el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, el 9 de mayo de 2025. GAVRIIL GRIGOROV

    Rusia ha pedido a los países extranjeros que evacúen a sus diplomáticos en la capital de Ucrania, Kiev, ante la posibilidad de que Moscú lance un ataque en represalia después de denunciar que el lado ucraniano tiene previsto, presuntamente, atacar el país en el marco del desfile del 9 de mayo que conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

    La portavoz de la cartera rusa, Maria Zajarova, ha instado a los países extranjeros a tomarse esta advertencia seriamente y “garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otro tipo, así como de ciudadanos, dada la inevitabilidad de un ataque en represalia por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra Kiev”.

    “El 4 de mayo de 2026, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, hizo declaraciones agresivas y amenazantes sobre su intención de perturbar la celebración del Día de la Victoria en Moscú con ataques terroristas”, ha aseverado, agregando que ninguno de los líderes europeos presentes reprendieron al presidente ucraniano.

    En este sentido, ha resaltado que “si los países de la Unión Europea creen que pueden ‘silenciar’ las amenazas públicas y ocultar las declaraciones agresivas de Zelensky, están muy equivocados”, si bien ha argumentado que “su instinto de supervivencia no debe fallarles” en el marco de un posible ataque.

    Zajarova ha afirmado que Moscú no aboga por la “agresión”, sino que ha defendido que en caso de ataque habrá una respuesta por parte de Rusia. “Esto no debe ignorarse. Debe tomarse muy, muy en serio”, ha precisado, agregando que ha enviado una nota de advertencia a todas las misiones diplomáticas extranjeras al respecto.

    Esto se produce después de que Zelensky afirmara durante su discurso que hay que presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, para que opte por la diplomacia y que Moscú ha planeado un desfile para el 9 de mayo sin equipo militar, lo que demuestra que está débil tras años de guerra.

    “De concretarse, sería la primera vez en muchísimos años. No pueden permitirse el lujo de usar equipo militar y temen que los drones sobrevuelen la Plaza Roja. Esto es revelador. Demuestra que ya no son fuertes. Debemos mantener la presión sobre ellos mediante sanciones”, afirmó el mandatario.

    Más sobre:RusiaUcraniaPutinZelenskyDía de la VictoriaII Guerra MundialZajarovaPlaza RojaMundo

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