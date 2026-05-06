SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Kompany culpa al árbitro de la eliminación del Bayern ante PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”

    El técnico del elenco alemán asegura que el desempeño del juez Joao Silva fue decisivo en la semifinal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Kompany apunta al árbitro tras la eliminación del Bayern ante el PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”. Foto: @fcbayern

    Vincent Kompany lamentó la eliminación del Bayern Múnich de la Champions League tras caer en las semifinales frente al Paris Saint-Germain. Fue un empate 1-1 en Alemania, que tras la victoria 5-4 del PSG en Francia resultó suficiente para el combinado de Luis Enrique.

    El técnico belga del cuadro germano abordó el resultado y realizó una evaluación del rendimiento de su equipo en la llave. “Por supuesto que es amargo, al final perdimos ambos partidos contra un oponente muy bueno. Necesitábamos ser más decisivos. Felicitaciones a PSG”, señaló.

    Bayern y PSG igualaron 1-1 en Alemania.

    Kompany apuntó a la falta de eficacia como uno de los factores determinantes en la eliminación. Sin embargo, también apuntó al arbitraje del portugués Joao Silva: “Estoy orgulloso de mis jugadores. Lo dieron todo. Pero decisiones clave nos jugaron en contra. La falta de Nuno Mendes debería haber sido una segunda amarilla, y merecíamos un penal por la mano. A este nivel, esos momentos deciden el partido”, lanzó.

    “Elegiré mis palabras con cuidado… pero creo que mis jugadores saldrán de este estadio sintiéndose frustrados. Muy frustrados. Porque lo dieron todo y no obtuvieron justicia en los momentos clave", añadió.

    El entrenador también se refirió al impacto inmediato de la derrota. “No tengo la capacidad de estar decepcionado por mucho tiempo”, afirmó. “Este club tiene una mentalidad fuerte. No lloramos, respondemos. Pero la UEFA también debe entender que los jugadores, los entrenadores y los aficionados merecen claridad. Esta noche hay demasiadas preguntas.”, complementó.

    En esa línea, proyectó lo que viene para el equipo tras quedar fuera del torneo. “La Champions League ha terminado para nosotros esta temporada, pero habrá otra oportunidad y eso es una motivación para mí”, indicó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBayern MúnichPSGChampions LeagueVincent Kompany

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile

    Los malls de Cencosud suben 55% sus ganancias en el primer trimestre

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    “Este es un mal proyecto”: presidentes de partidos de oposición se reúnen y mantienen rechazo a megarreforma

    Grupo transversal de diputadas presentan proyecto para aumentar participación de mujeres en el Congreso

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia

    Lo más leído

    1.
    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    2.
    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    3.
    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    4.
    Un pago anual: cuánto recibe la Universidad de Chile por el contrato de concesión con Azul Azul

    Un pago anual: cuánto recibe la Universidad de Chile por el contrato de concesión con Azul Azul

    5.
    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    “Este es un mal proyecto”: presidentes de partidos de oposición se reúnen y mantienen rechazo a megarreforma

    Grupo transversal de diputadas presentan proyecto para aumentar participación de mujeres en el Congreso

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile
    Negocios

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile

    Los malls de Cencosud suben 55% sus ganancias en el primer trimestre

    Precio de bencinas anotan casi nula variación tras cambio de parámetros en el mepco

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Kompany culpa al árbitro de la eliminación del Bayern ante PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”
    El Deportivo

    Kompany culpa al árbitro de la eliminación del Bayern ante PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”

    En vivo: Audax Italiano enfrenta a Vasco da Gama en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana

    Al ritmo de Dembélé: PSG de Luis Enrique va por su segunda Champions tras superar a Bayern Múnich en una semifinal histórica

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia
    Mundo

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia

    El Ejército de Israel ataca la capital de Líbano

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera