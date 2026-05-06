Kompany culpa al árbitro de la eliminación del Bayern ante PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”

Kompany apunta al árbitro tras la eliminación del Bayern ante el PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”. Foto: @fcbayern

Vincent Kompany lamentó la eliminación del Bayern Múnich de la Champions League tras caer en las semifinales frente al Paris Saint-Germain. Fue un empate 1-1 en Alemania, que tras la victoria 5-4 del PSG en Francia resultó suficiente para el combinado de Luis Enrique.

El técnico belga del cuadro germano abordó el resultado y realizó una evaluación del rendimiento de su equipo en la llave. “Por supuesto que es amargo, al final perdimos ambos partidos contra un oponente muy bueno. Necesitábamos ser más decisivos. Felicitaciones a PSG”, señaló.

Bayern y PSG igualaron 1-1 en Alemania.

Kompany apuntó a la falta de eficacia como uno de los factores determinantes en la eliminación. Sin embargo, también apuntó al arbitraje del portugués Joao Silva: “Estoy orgulloso de mis jugadores. Lo dieron todo. Pero decisiones clave nos jugaron en contra. La falta de Nuno Mendes debería haber sido una segunda amarilla, y merecíamos un penal por la mano. A este nivel, esos momentos deciden el partido”, lanzó.

“Elegiré mis palabras con cuidado… pero creo que mis jugadores saldrán de este estadio sintiéndose frustrados. Muy frustrados. Porque lo dieron todo y no obtuvieron justicia en los momentos clave", añadió.

El entrenador también se refirió al impacto inmediato de la derrota. “No tengo la capacidad de estar decepcionado por mucho tiempo”, afirmó. “Este club tiene una mentalidad fuerte. No lloramos, respondemos. Pero la UEFA también debe entender que los jugadores, los entrenadores y los aficionados merecen claridad. Esta noche hay demasiadas preguntas.”, complementó.

En esa línea, proyectó lo que viene para el equipo tras quedar fuera del torneo. “La Champions League ha terminado para nosotros esta temporada, pero habrá otra oportunidad y eso es una motivación para mí”, indicó.