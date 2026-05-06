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    EN VIVO

    En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las semifinales del Sudamericano Sub 17 femenino

    El equipo que resulte vencedor asegurará los boletos al al Mundial de Marruecos 2026.

    Foto: La Roja en X.

    Minuto a minuto

    Chile 0-0 Brasil

    Ya se juega el segundo tiempo entre Chile y Brasil, por los boletos a la Copa del Mundo

    Ya hay finalista

    En la primera semifinal del Sudamericano Sub 17 femenino, Argentina derrotó por la cuenta mínima a Venezuela y clasificó por primera vez a la final de este certamen. Se medirá al ganador del partido entre Chile y Brasil.

    ¡Final del primer tiempo!

    Chile y Brasil igualan sin goles, por las semifinales del Sudamericano Sub 17 femenino.

    30′ Brasil al ataque

    La Canarinha se ha lanzado en los últimos minutos en busca de la apertura de la cuenta. La portera Oriana Cristancho muestra seguridad.

    Por un lugar en la Copa del Mundo

    Cabe destacar que la selección que gane este duelo, asegurará los boletos al Mundial de Marruecos 2026, además de poder disputar la final del Sudamericano.

    Así forma la Roja femenina Sub 17

    ¡Arranca el partido!

    Chile se enfrenta a Brasil en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay, por las semifinales del Sudamericano Sub 17 femenino.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Brasil, por las semifinales del Sudamericano Sub 17 femenino.

    Más sobre:Minuto a minutoFútbolSelección chilenaSudamericano Sub 17Fútbol femenino

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