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    El Deportivo

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    Universidad de Chile acuerda la incorporación del argentino, quien llega procedente del Reggiana de la Serie B de Italia. Tendrá un contrato de dos años y medio.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart. Foto: @temperleyok

    La U definió a su nuevo refuerzo para el mediocampo. A solo días de detener la incorporación del defensor uruguayo Valentín Gauthier por observaciones surgidas en los exámenes médicos, Azul Azul llegó a un acuerdo para fichar al argentino Tobías Reinhart.

    El mediocampista de 26 años arriba a Universidad de Chile proveniente del Reggiana de la Serie B de Italia. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el volante defensivo firmará un contrato por dos años y medio con el cuadro estudiantil laico.

    Reinhart inició su carrera en las divisiones inferiores de Temperley. Debutó en el primer equipo durante la temporada 2018. En agosto de 2019 fue cedido al Spezia de Italia, donde integró inicialmente el equipo primavera.

    Reinhart en su etapa en Temperley. Foto: @temperleyok

    Ese mismo año debutó en la Serie B. Tras el ascenso de Spezia a la Serie A, el club intentó adquirir su pase, pero no alcanzó un acuerdo con Temperley, por lo que el defensor regresó al conjunto transandino.

    Siguió en Argentina por dos años y a fines de 2023 volvió al fútbol italiano, en esa segunda ocasión para incorporarse al Reggiana. En ese elenco se mantuvo hasta esta temporada. Ahora acordó su llegada a Universidad de Chile.

    La incorporación de Reinhart se concretó luego de que la U paralizara la negociación con Valentín Gauthier. El defensor uruguayo llegó a Santiago y se realizó los exámenes médicos de rigor, pero el club decidió suspender el proceso tras detectar observaciones en esa instancia. Si bien la dolencia del defensor uruguayo no era de mayor gravedad, los plazos de recuperación impedían que fuera una solución inmediata para los problemas que viene presentando la escuadra que dirige Fernando Gago.

    Nosotros estamos aplicando lo que corresponde, que son los protocolos internos de nuestro club. Esos protocolos están en proceso para poder conocer todos los antecedentes y, finalmente, tomar una decisión”, explicó Cecilia Pérez.

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