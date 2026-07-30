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    Chile y Venezuela acuerdan reactivar relaciones consulares

    "Quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”, manifestó el Presidente José Antonio Kast.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Mediante una declaración conjunta de los gobiernos chileno y venezolano, ambos países anunciaron este jueves la decisión de reactivar sus relaciones consulares.

    La declaración señala que los gobiernos de Chile y de Venezuela “anuncian el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales".

    “En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, expresa el texto.

    Tras la difusión de esta declaración, en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna realizaron una vocería en la que se refirieron a este acercamiento con el gobierno de Delcy Rodríguez.

    “Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela. Asimismo, quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”, manifestó el Presidente Kast.

    El jefe de Estado sostuvo que esto represente una “nueva etapa” que permitirá avanzar en los desafíos conjuntos de ambos países.

    “Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico. Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela”, destacó.

    Por su parte, el canciller Pérez Mackenna explicó que al asumir el actual gobierno, el 11 de marzo, iniciaron las conversaciones para dar forma a este acuerdo que permitirá “que los 700.000 venezolanos que se encuentran en Chile puedan empezar a recibir la asistencia consular, lo mismo para los cerca de 25.000 chilenos que viven en ese país”.

    “Este proceso se fundamenta en un diálogo constructivo bajo los principios de respeto mutuo y reciprocidad, siempre en el absoluto apego a las normas del derecho internacional”, planteó el jefe de la diplomacia chilena.

    Las relaciones con Venezuela se mantenían congeladas desde hace dos años, cuando, el entonces Presidente Gabriel Boric cuestionó el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano que dio por vencedor a Nicolás Maduro en la contienda con el candidato opositor Edmundo González en la elección presidencial del 28 de julio de 2024.

    Maduro, en reacción a ese planteamiento, ordenó el retiro del embajador Jaime Gazmuri y el cuerpo diplomático de Chile en Venezuela.

    Más sobre:RR.EE.MinrelCancilleríaVenezuelaFrancisco Pérez MackennaDelcy RodríguezJosé Antonio Kast

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