CMF: la participación de mujeres disminuye en cargos mayores en las empresas y sigue siendo baja en directorios

Reporte de la CMF muestra que ellas ganan alrededor de un 3,8% menos que los hombres.

La participación de las mujeres en la actividad económica sigue avanzando, aunque quizá no a la velocidad deseada. Así se desprende la vigésima quinta versión del Informe de Género en el Sistema Financiero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), presentado este jueves.

Según el reporte, la participación laboral de las mujeres en Chile alcanzó un 53,1% a diciembre de 2025, por sobre el 52,7% del mismo período del año anterior, mientras que la de los hombres llegó a 71,8%.

Con eso, la brecha entre ambos se redujo 0,7 puntos porcentuales (p.p.) hasta 18,5 p.p. en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos por el informe.

En perspectiva de más largo plazo, el reporte muestra un avance relevante. De acuerdo con el documento, la participación laboral femenina era de 36,1% en 2002, esto es 17 puntos porcentuales menos que hoy, mientras que la brecha con los hombres se contrajo desde 38,3 p.p. a 18,5 p.p. en el mismo período.

El informe, elaborado con cierre estadístico al 31 de marzo de 2026, fue lanzado por la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, en un evento realizado junto al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica.

Catherine Tornel, presidenta de la CMF. MARIO TELLEZ

Directivas: el techo que no se rompe

El segundo eje del reporte es la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas fiscalizadas por el regulador, donde el diagnóstico es más severo.

“ En Chile, la participación de las mujeres en puestos directivos sigue siendo baja en comparación con estándares internacionales , y su convergencia hacia niveles más equilibrados continúa siendo gradual”, señala el documento.

Al cierre de 2025, las mujeres representaban el 17,2% de los directorios de los bancos (0,2 p.p. más que en 2024), 14,4% en filiales bancarias y sociedades de apoyo al giro (SAG), 22,8% en compañías de seguros, 14,6% en otras empresas financieras emisoras de valores y 16,1% en las empresas no financieras emisoras de valores.

Directorio de una empresa. Imagen genérica creada con IA

El piso lo marcan los emisores de tarjetas de crédito no bancarias, con 11,5%, y el techo las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la CMF, con 33,3%, pese a que retrocedieron 1,8 p.p. en un año.

Los mayores avances del último ejercicio se dieron en las aseguradoras, que subieron 3,6 p.p., y en las filiales bancarias y SAG, que aumentaron 4,5 p.p.

Para ellas, la pirámide se angosta hacia arriba

Con la información que las empresas reportan en sus memorias, el informe muestra que la participación femenina cae a medida que se sube en la jerarquía.

Las mujeres son el 38,7% del total de empleados, el 39,5% en otras categorías funcionales, 33,7% en jefaturas, 30,2% en gerencias, 18,7% en alta gerencia y 17,6% en directorios.

Esa menor presencia en los niveles superiores, plantea el reporte, “podría relacionarse con trayectorias laborales diferenciadas, una menor participación en áreas que suelen conducir a cargos de alta dirección y procesos de promoción que favorecen la acumulación continua de experiencia en roles estratégicos”.

Las mismas memorias integradas muestran que las mujeres “ ganan alrededor de un 3,8% menos que los hombres, con mayores diferencias en posiciones gerenciales ”, y que existe “una brecha de capacitación cercana al 39% a favor de los hombres , la cual se acentúa en roles técnicos y operativos”.

Baja presencia de mujeres en gerencias y directorios. LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

La heterogeneidad por sector es alta: la participación femenina llega a 74% en asistencia sanitaria, 65% en el sector financiero y 53% en bienes de consumo, pero cae a 17% en procesamiento de extractos y minerales, y a 19% tanto en infraestructuras como en recursos renovables y energías alternativas.

Ley de cuotas

El informe incluye una línea base para medir la implementación de la ley “Más mujeres en directorios”, que desde 2026 instaura un régimen de “cumplir o explicar” y reduce gradualmente el máximo de un mismo sexo en el directorio: 80% entre 2026 y 2028, 70% entre 2029 y 2031, y 60% desde 2032.

Los números muestran una tarea grande por delante. Un 51% de las entidades supera hoy el 80% de concentración del sexo mayoritario, y solo un 13,2% cumple el estándar final del 60%.

Además, un 32,3% se ubica en el tramo de entre 90% y 100%. Ello “sugiere que una proporción significativa de las entidades deberá realizar ajustes en la composición de sus directorios desde las primeras etapas de implementación de la normativa, particularmente para cumplir el umbral inicial de 80%”, indica la CMF.

Por tipo de entidad, las bolsas e infraestructura de mercado tienen al 100% de sus entidades sobre el umbral de 80%, seguidas por otras sociedades anónimas (59,2%).

Las AFP aparecen como las más cercanas al estándar, con la mitad de ellas bajo el 60%.

En el plano internacional, el Corporate Governance Factbook 2025 de la OCDE, citado por la CMF, sitúa a Chile con un 24% de participación femenina en cargos directivos empresariales, sobre el cuartil más bajo y aún por debajo de la mediana de 28,2%. Nueva Zelandia y Francia lideran con 47,8% y 47,5%, respectivamente. Con menos de 15% asoman Hungría, Indonesia y Arabia saudita.

“Las brechas se observan en la profundidad de uso”

En su presentación, Tornel puso el acento en que el problema ya no está en el acceso al sistema financiero.

“El mercado financiero está avanzando en inclusión financiera, en términos de acceso a productos de efectivo, crédito y ahorro e inversión, prácticamente ya no existen brechas de género”, afirmó.

“ Las brechas de género se observan principalmente en la profundidad del uso del sistema financiero , por ejemplo, en materia de montos de créditos y de ahorro, lo que puede estar asociado a factores estructurales del mercado laboral, demográficos, regulatorios o sociales”, agregó la presidenta del regulador.

En efecto, el informe muestra que la deuda promedio de las mujeres en la banca equivale a 62% de la de los hombres y que el saldo promedio en cuentas de ahorro llega a 78% del de ellos, pese a que las mujeres mantienen más cuentas de ahorro (índice de 134 sobre una paridad de 100).