EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

La torre de agua en la ciudad de Minnetonka, Minnesota, durante una puesta de sol invernal.

Un ciberataque que afectó cerca de 36 sistemas de agua potable en Minnesota esta semana podría haber sido provocado por Irán, según un nuevo informe.

El New York Times informó el jueves que investigadores estatales y federales le comunicaron al periódico que los problemas fueron causados ​​“probablemente” por hackers iraníes.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que aún no habían determinado de forma definitiva quién era el responsable del ataque y que la evaluación preliminar podría cambiar a medida que recopilaran más datos técnicos.

More than 30 water systems in Minnesota were targeted in a cyberattack, state officials revealed Tuesday. https://t.co/6PfknxRg8i — ABC News (@ABC) July 28, 2026

También alertaron que los piratas informáticos podrían estar intentando hacerse pasar por personas radicadas en Irán en un esfuerzo por aumentar las tensiones entre los dos países, aunque exfuncionarios de inteligencia dijeron que tal escenario era poco probable.

Tres funcionarios estatales informados sobre la investigación del ataque informático indicaron que las técnicas empleadas y la ausencia de una demanda de rescate llevaron a los analistas a concluir, de forma preliminar, que se trató de la obra de piratas informáticos iraníes. No había indicios de que el suministro de agua se hubiera vuelto no apto para el consumo, destacó el Times.

“El FBI está al tanto del incidente y en contacto con las víctimas para resolver el asunto”, dijo Matthew Vogel, portavoz de la agencia, que declinó hacer más comentarios.

A ‘coordinated cyberattack’ targeted more than 30 ‌community water systems in the US state of Minnesota on July 26 and July 27, the state's IT agency said in a statement https://t.co/Mc5J1GQ4Hu — Reuters (@Reuters) July 29, 2026

Mientras continuaba la investigación, exfuncionarios y expertos en ciberseguridad afirmaron que esperaban que las sospechas sobre la implicación de Irán se intensificaran.

“Casi todas las suposiciones iniciales sobre la atribución resultan ser ciertas”, declaró Cynthia Kaiser, exfuncionaria de alto rango del FBI que supervisó las investigaciones de ciberataques atribuidos a gobiernos extranjeros.

Varias pistas apuntaban a Irán en este caso, explicó Kaiser, entre ellas que parecía estar más centrado en la interrupción que en el beneficio económico y que Teherán había demostrado recientemente un interés en atacar el suministro de agua de Estados Unidos.