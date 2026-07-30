Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

Servicios de emergencia en el lugar donde habría caído un misil ruso cerca de Lublin, Polonia.

La guerra en Ucrania, sumada a las operaciones de sabotaje de Rusia con el envío de drones y misiles, ha aumentado los temores de que Polonia pueda enfrentarse a un conflicto bélico y por eso tienen prevista la construcción de cuatro hospitales subterráneos en el centro-norte del país como parte de los preparativos para posibles crisis.

Así lo dio a conocer el portal de la televisión polaca TVP, que señaló que se prevé que las instalaciones de doble uso estén terminadas para 2029 a un costo estimado de 270 millones de zlotys (alrededor de 63 millones de euros).

Los refugios se construirán en las ciudades de Bydgoszcz, Toruń, Włocławek y Świecie, en la región polaca de Cuyavia-Pomerania, en hospitales gestionados por el gobierno regional.

El portal indicó que el proyecto se inspira en el modelo finlandés, donde se integran refugios subterráneos bajo edificios públicos, instalaciones deportivas y zonas de estacionamiento, y refleja la creciente preocupación por la seguridad.

Un agente de policía polaco cerca de un fragmento de dron tras el derribo de dispositivos rusos al entrar en el espacio aéreo polaco en Czesniki (Polonia) el 10 de septiembre de 2025. Foto: Archivo

Las instalaciones proyectadas incluirán quirófanos más pequeños diseñados para procedimientos médicos esenciales, junto con fuentes de alimentación independientes, fuentes de agua, sistemas de ventilación y filtración de aire.

“En caso de crisis, garantizarán la seguridad de los pacientes y del personal, y permitirán la realización de los procedimientos médicos necesarios”, declaró el gobernador regional Piotr Całbecki, citado por TVP.

“Las instalaciones se construirán con doble uso y también se utilizarán a diario: como estacionamientos y, en Świecie, como espacio de rehabilitación y terapia”, añadió.

Los refugios más grandes, previstos para Toruń, Bydgoszcz y Włocławek, abarcarán entre 1.500 y 1.800 metros cuadrados distribuidos en dos niveles subterráneos.

Mientras que una planta proporcionará refugio temporal para entre 450 y 500 personas y la planta baja servirá como área médica. Las instalaciones de Świecie serán más pequeñas, con 720 metros cuadrados de espacio para hasta 250 personas y se utilizarán diariamente como centro de rehabilitación y terapia.

En esta imagen extraída de un video, la policía polaca y la policía militar aseguran partes de un objeto dañado derribado por las autoridades polacas en un sitio en Wohyn, Polonia, en septiembre de 2025. Foto: Archivo

Marta Chalimoniuk-Nowak, directora general del Centro de Investigación y Desarrollo de Seguridad Civil, declaró a TVP World que la capacidad de respuesta de los hospitales requiere algo más que nuevas infraestructuras.

“La preparación de los hospitales para un estado de guerra es necesaria y evidente en la actual realidad de la guerra híbrida”, dijo a TVP. “Sin embargo, no se trata solo de tomar decisiones sobre dichas inversiones y, en última instancia, crear instalaciones”, agregó.

“Se trata de hacer cumplir medidas procedimentales específicas y desarrollar procedimientos específicos para diversos tipos de situaciones de crisis, desde desastres en la construcción hasta inundaciones”, dijo Chalimoniuk-Nowak, y agregó que las instalaciones también deben desarrollar procedimientos que abarquen la seguridad energética, el suministro de agua, la ciberseguridad, las existencias de medicamentos y la continuidad de la atención.

Violación del espacio aéreo polaco

Los planes se conocen en momentos en que Polonia enfrenta la incursión de un misil ruso que se estrelló en un campo el jueves por la mañana. Las autoridades polacas iniciaron una investigación tras el incidente. La explosión dejó un cráter de unos 10 metros de ancho cerca de la aldea oriental de Tarnawa-Kolonia, a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Tras visitar el lugar del incidente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que “no hay motivos para pensar que Polonia fuera el objetivo previsto de este misil”.

BREAKING: Air raid sirens have been activated in Lublin, eastern Poland, amid reports that up to two Russian cruise missiles entered Polish airspace. pic.twitter.com/3R9d9nEdEh — GeoInsider (@InsiderGeo) July 30, 2026

Añadió que no hubo “informes de víctimas ni daños” ya que el objeto cayó en una zona deshabitada, y agregó que el Ejército polaco había estado “preparado para derribar el misil si hubiera continuado su trayectoria”.

El comandante supremo aliado de la OTAN para Europa, el general Alexus Grynkewich, dijo: “La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para defender el territorio de la OTAN”.

Mientras se producían los ataques contra Ucrania, Polonia, miembro de la OTAN, desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo, según informaron sus Fuerzas Armadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó en una publicación en X que un misil de crucero ruso Kh-101 había entrado en territorio polaco.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, declaró: “Anoche, Rusia lanzó un ataque combinado masivo contra Ucrania. Durante el ataque, también se violó el espacio aéreo polaco, lo que subraya una vez más que la agresión rusa supone una amenaza para la seguridad de Europa en su conjunto”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que el incidente del misil ruso en Polonia fue otra “violación inaceptable” del espacio aéreo de la UE.

Al menos 13 personas murieron en Ucrania, entre ellas una en Kiev, en los ataques del jueves, que se extendieron hasta la ciudad occidental de Lviv.

Un ataque con misiles en la ciudad central de Kryvyi Rih, ciudad natal de Volodymyr Zelensky, dejó al menos seis muertos, entre ellos dos niñas de cinco y 12 años, según informó el jefe de la administración militar local. El mandatario ucraniano había advertido al país con horas de antelación sobre el ataque masivo lanzado por Moscú.

Oleksandr Vilkul, jefe del consejo de defensa, declaró: “En una aldea en las afueras de Kryvyi Rih, un misil balístico Iskander-M, lanzado desde Voronezh, impactó directamente en una vivienda particular donde vivía una familia numerosa, causando la muerte de dos niñas de cinco y 12 años y cuatro adultos”. Añadió que otras ocho personas resultaron heridas.

Otras seis personas, entre ellas dos niños, murieron en las regiones de Dnipropetrovsk y Poltava.

La administración militar de Kiev confirmó una muerte, y el alcalde, Vitali Klitschko, informó de incendios en varios distritos.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, junto a Volodymyr Zelensky durante una visita a Ucrania. GLEB GARANICH

En Lviv, cerca de la frontera con Polonia, los equipos de rescate trabajaban en retirar los escombros para llegar hasta las personas atrapadas después de que misiles rusos dañaran dos bloques de departamentos e hirieran a 26 personas, según informaron las autoridades.

A última hora del miércoles, Zelensky publicó: “Los rusos prepararon un ataque masivo hace varios días, y hay una alta probabilidad de que el ataque se lleve a cabo esta noche… Por favor, en todas las regiones de Ucrania, presten atención a las alertas de ataques aéreos hoy y manténganse a salvo”.

Zelensky también reiteró su petición a los aliados de Ucrania para que suministren a Kiev los misiles que le faltan a su sistema de defensa aérea. “Es importante que nuestros socios comprendan plenamente lo que está sucediendo y que la protección de la vida de las personas depende directamente de su voluntad, o falta de ella, de proporcionar misiles de defensa aérea”.

Los ataques ocurrieron un día después de que Zelensky se reuniera con Tusk en Lublin, ciudad ubicada en el este de Polonia, a 48,9 kilómetros de donde cayó el misil ruso.

“La seguridad de Polonia depende directa e inequívocamente de las acciones efectivas del Ejército ucraniano, incluso en el aire. Si los ucranianos hubieran contado con mucho más de lo que han estado pidiendo desde el principio, quizás ese misil balístico no habría sido lanzado hacia Polonia”, dijo el primer ministro.

“Tras este incidente, estudiaremos lo antes posible la posibilidad de brindar más ayuda a Ucrania, incluyendo la transferencia de misiles adicionales para los sistemas Patriot, si surgiera la necesidad”, indicó Tusk.