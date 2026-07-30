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    Culto

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    El público podrá disfrutar de clásicos como "Soldado del Amor", "Bella", "El Privilegio de Amar", entre muchos otros. El mexicano se presentará el viernes 27 de noviembre a las 21.00 horas en el Gran Arena Monticello.

    Por 
    Equipo de Culto

    El “Soldado del Amor” llegará por primera vez a Chile con un concierto de gala que también conmemora una década de su exitoso formato sinfónico. Manuel Mijares, una de las figuras más importantes y exitosas del pop en español, celebrará cuatro décadas de trayectoria artística con la presentación de “Mijares Sinfónico”, un espectáculo que ha conquistado al público por su elegancia, calidad musical y emotividad.

    El reconocido intérprete mexicano llegará a Chile para ofrecer este aclamado concierto el próximo viernes 27 de noviembre en Gran Arena Monticello, desde las 21.00 horas, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos que han marcado su carrera.

    Una celebración doble: 40 años de trayectoria y 10 años de Mijares Sinfónico

    El 2026 representa un año especialmente significativo para Mijares, ya que celebra 40 años de una exitosa carrera artística, consolidándose como uno de los artistas más queridos y respetados de Iberoamérica.

    Asimismo, este concierto conmemora 10 años del nacimiento de “Mijares Sinfónico”, un concepto que ha llevado al cantante a presentar nuevas versiones de sus más grandes éxitos acompañado por una orquesta sinfónica de más de 45 músicos, ofreciendo una experiencia sonora única y llena de emoción.

    El proyecto se consolidó en 2016 con el lanzamiento del álbum “Sinfónico Desde el Palacio de Bellas Artes”, una producción que capturó la esencia de este formato y que, desde entonces, se ha convertido en uno de los espectáculos más exitosos de su carrera.

    Durante esta inolvidable velada, el público podrá disfrutar de clásicos como “Soldado del Amor”, “Bella”, “El Privilegio de Amar”, “Uno Entre Mil”, entre muchos otros, interpretados con nuevos arreglos sinfónicos que realzan la fuerza y sensibilidad de cada canción.

    Con una voz inconfundible y un repertorio que ha trascendido generaciones, Mijares ofrecerá una noche llena de nostalgia, elegancia y emoción, celebrando junto al público chileno cuatro décadas de éxitos.

    Coordenadas

    Viernes 27 de noviembre

    21.00 horas

    Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster, desde el viernes 31 de julio a las 12:00 horas

    Más sobre:MúsicaMijaresGran Arena MonticelloMúsica Culto

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