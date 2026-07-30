Antes rayó vagón de Metrotren: grafitero detenido por vandalizar avión queda con arresto domiciliario nocturno

Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma y arraigo, quedó un sujeto detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por su presunta responsabilidad en el ataque vandálico perpetrado la noche del 31 de mayo contra un avión de la compañía JetSMART.

El sujeto tenía antecedentes por rayar un vagón del Metrotren.

Otro sujeto detenido en el caso, sin que registrara acciones similares previas, quedó solo con las medidas cautelares de firma y arraigo.

El avión estaba en mantenimiento y permanecía en el sector oriente del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en una zona cerrada debido a obras en ejecución.

Los imputados fueron formalizados la tarde de este miércoles en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de daños e infracciones al Código Aeronáutico.

La mañana de este jueves, en dependencias de la Policía de Investigaciones en Santiago, el fiscal de Pudahuel Pablo Alonso dio cuenta del trabajo que realizaron con el Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (DEINSA) de la PDI para detener y formalizar a estas dos personas.

El prefecto de la PDI Rodolfo Millán, jefe de la Prefectura Policía Internacional Aeropuerto explicó que la indagatoria buscó establecer una “trazabilidad” de hechos para ubicar a los autores desde las publicaciones que se hicieron en redes sociales en las que se jactaban de los grafitis que hicieron en la aeronave.

“El Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto, dependiente de la Policía de investigación y de la Jefatura Nacional de Migraciones, inició inmediatamente las diligencias para poder determinar y establecer las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos y tratar de resguardar la evidencia por cuanto estaban circulando por redes sociales, algunos antecedentes y estos fueron eliminados por los autores de forma inmediata”, explicó.

Millán indicó que se consiguió una orden de detención respecto a estas dos personas que se materializó este miércoles y destacó que en el registro de sus domicilios “se logró recuperar evidencia y algunos objetos, elementos vinculados al procedimiento”.

“Esto es un hecho de gravedad, considerando que se vulneró la seguridad del aeropuerto internacional, donde se procedió a dañar la seguridad perimetral e ingresar a un sector restringido, donde hay circulación de aeronaves para ingresar a este lugar y proceder al rayado”, manifestó el prefecto de la PDI.

El fiscal Alonso, por su parte, resaltó que para llegar a la audiencia de formalización lograron

recopilar antecedentes que permiten corroborar la participación de los imputados en los delitos.

El persecutor precisó que los sujetos fueron formalizados por daños calificados porque “ingresan a efectos de realizar todo tipo de rayados, grafitis y tag a aviones de la empresa JetSMART, los cuales fueron evaluados en una cifra superior a los 7 millones de pesos”.

“Pero, además, también fueron formalizados por delitos que pusieron en riesgo cuestiones que para la Fiscalía resultan relevantes, como es la seguridad aeroportuaria.En ese contexto el hecho no sólo de haber ingresado al aeropuerto, sino que además haber atravesado pistas de aterrizaje por donde circulan aviones con pasajeros en su interior, era también un aspecto relevante y esa figura, la del artículo 197 del Código Aeronáutico, también fue incluido dentro del texto de la formalización”, puntualizó.

Alonso reportó que “Uno de los imputados ya estaba vinculado con hechos similares, uno que tiene que ver con la afectación a vagones del Metrotren”.

Ambos imputados, además, quedaron con prohibición de acercarse al aeropuerto de Santiago.

Se definió un plazo de 120 días de investigación.