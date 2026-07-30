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    Varios pájaros de un tiro: Roberto Gutiérrez emplaza a Roberto Tobar y al Sifup para exigir sanción a Héctor Jona

    El exdelantero de Universidad Católica fustiga la actuación del juez en el incidente que lo involucró con el acerero Kevin Altez. Su planteamiento considera al presidente de la Comisión de Árbitros y suma al debate a la entidad gremial.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Foto: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El encontrón entre Héctor Jona y Kevin Altez sigue produciendo efectos. A la sanción que recibió el delantero de Huachipato, a quien el Tribunal de Disciplina le asignó cuatro fechas de suspensión por el intento de agresión al juez, se sumó la drástica determinación de la Comisión de Árbitros contra el réferi: cuatro partidos sin dirigir ni participar en el VAR y uno más, específicamente, sin poder integrar la cabina del videoabitraje.

    El debate sigue abierto. En las últimas horas, por ejemplo, se sumó Roberto Gutiérrez. El exdelantero de Universidad Católica, Palestino y Santiago Wanderers, quien además pasó por el fútbol mexicano, emplazó a varios actores del fútbol chileno para terminar

    Varios pájaros de un tiro: Roberto Gutiérrez emplaza a Roberto Tobar y al Sifup para exigir sanción a Héctor Jona

    Gutiérrez fue ácido al emplazar a la Comisión de Árbitros, que encabeza Roberto Tobar. “¿Y donde está el real castigo al árbitro?“, manifestó, reavivando una antigua discusión en el fútbol chileno: por qué las sanciones a los jueces se mantienen en reserva.

    El Pájaro exige una pena drástica para Jona. “Porque bajarlo a dirigir a otra categoría no es castigo”, sostiene, sin conocer la resolución que, finalmente, termina inhabilitando a Jona a ejercer cualquier función referil, lo que, en la práctica, le implicará un perjuicio económico.

    El posteo de Roberto Gutiérrez.

    El exdelantero de los Tecos prosigue en su planteamiento. “La verdad, lo más justo sería cuatro fechas al jugador y cuatro al árbitro”, postula, reconociendo la culpabilidad de Altez, al intentar agredir al encargado de aplicar el reglamento en esa jornada en Talcahuano.

    Dardos para todos

    Gutiérrez incluye en su reflexión al Sifup. Eso sí, explica por qué cita a la entidad gremial, que encabeza Luis Marín. “Ah, mencioné al Sifup porque es el que protege al jugador”, plantea al término de su intervención.

    El exdelantero no es el único crítico a la actuación de Jona. “Un arbitro no puede dárselas de guapo, ni hacer abuso del poder. Los jugadores están en una situación desproporcionada respecto del árbitro. Es un abuso de poder por todos lados imposible de aceptar. El jugador de fútbol es un trabajador que merece ser respetado y hay que hacerlo. La autoridad se construye con respeto”, declaró Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros, a El Deportivo.

    "No hace más que demostrar esa actitud patoteril que nos llevó a concluir que no podía seguir dirigiendo. No tiene las condiciones. Eso no lo puede hacer un árbitro”, estableció el Sheriff.

    Más sobre:Héctor JonaKevin AltezHuachipatoCobresalRoberto GutiérrezRoberto TobarSifupFútbolFútbol Nacional

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