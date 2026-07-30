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    FNE aprueba asociación de Salfacorp y Mallplaza para la construcción de multifamily en La Florida

    El proyecto considera una inversión de US$27 millones, cuenta con permisos de edificación aprobados, e iniciará su construcción durante agosto.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    24 Octubre 2022 Fachada Mallplaza Foto: Andres Perez Andres Perez

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la asociación entre Mallplaza y la empresa del grupo Salfacorp, Rentas y Desarrollo Inmobiliario (RDI). Las firmas se unieron para poder desarrollar un proyecto multifamily en Mallplaza Vespucio, en la comuna de La Florida.

    “Esta aprobación nos permite avanzar en una alianza que combina capacidades complementarias para desarrollar un proyecto de renta residencial de escala relevante. Mallplaza participa desde su experiencia en la creación y operación de centros comerciales consolidados, mientras que RDI aporta su conocimiento del mercado residencial, capacidad de desarrollo y experiencia de ejecución”, señaló Augusto Coello, gerente general de Rentas y Desarrollo Inmobiliario.

    Para Salfacorp el proyecto representa un nuevo paso en la consolidación de su participación en el negocio multifamily. Para Mallplaza, en tanto, implica avanzar desde la operación comercial hacia la integración de vivienda en sus centros comerciales.

    El proyecto considera una inversión de US$27 millones, cuenta con permisos de edificación aprobados y busca incorporar vivienda bien localizada en un sector con infraestructura, conectividad y servicios ya disponibles. Es una forma eficiente de aprovechar el potencial de zonas consolidadas y responder a las nuevas necesidades de quienes buscan arrendar”, añadió el ejecutivo.

    La iniciativa contempla un edificio de 27 pisos, con cerca de 300 departamentos destinados a la renta residencial. Contará con amenities como piscina, gimnasio, espacios de cowork, sky bars, quindos, salón gourmet, pet spa, y lavandería. Además, se destinarán 343 metros cuadrados a locales comerciales.

    Aunque los permisos de edificación ya están listos, aún no han iniciado las obras. Se estima iniciar la construcción durante agosto y el tiempo previsto de desarrollo son 24 meses.

    En Mallplaza hemos diseñado un plan robusto, proyectando el desarrollo de 10 mil viviendas en la región andina. Este primer proyecto multifamily, que ejecutaremos en Chile junto a un experto en desarrollo habitacional como Salfa, nos tiene muy contentos y no solo consolida nuestros activos como ecosistemas integrales, sino que permite fortalecer a Mallplaza Vespucio como un punto neurálgico de la ciudad: con una potente oferta comercial, de servicios, entretención y ahora, residencial”, explicó Ramón Ortúzar, gerente de desarrollo y portafolio de Mallplaza.

    Esta no es la primera vez que Salfacorp se asocia con una cadena de centros comerciales para desarrollar un multifamily. Ya generó una alianza con Vivo, para desarrollar un mall de 7 pisos en Ñuñoa, en Avenida Vicuña Mackenna, además de una torre de 22 pisos de departamentos para arriendo y apart hotel. Dicha iniciativa considera una inversión de US$200 millones.

    Más sobre:Mercado InmobiliarioFNEMallplazaMultifmailySalfacorpInversión

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